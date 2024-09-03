الاكتتاب العام على أسهم «إن إم دي سي إينيرجي» يتجاوز الحد المطلوب بـ 14 مرة لليوم الرابع على التوالي

(MENAFN
- Weber Shandwick) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 02 سبتمبر 2024: أعلنت مجموعة "إن إم دي سي" ش.م.ع المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (NMDC) والرائدة في الهندسة والمشتريات والبناء والجرف البحري، اليوم أن الاكتتاب على الطرح العام الأولي ("الطرح") لعدد 1.15 مليار سهم ("أسهم الطرح") في شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، "إن إم دي سي إنيرجي" ش.م.ع قد تجاوز الحد المطلوب بـ 14 مرة عقب عطلة نهاية الأسبوع وفي رابع أيام فترة الاكتتاب، المقرر أن تنتهي يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024. وقد شهد سهم مجموعة "إن إم دي سي" قفزة كبيرة اليوم بنحو 9% مسجلاً أعلى مستوى له منذ مارس الماضي.
وتعتبر شركة "إن إم دي سي إينيرجي" (الإنشاءات البترولية الوطنية سابقاً) شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة "إن إم دي سي"، والتي تفتخر بسجل حافل من الإنجازات التي تحققت من خلال النمو القوي في الإيرادات، مدعومة من "ألفا ظبي القابضة" التابعة لشركة IHC. ويبلغ رأس مال الشركة 2.5 مليار درهم مقسم إلى 5 مليار أسهم بقيمة اسمية تبلغ 0.5 درهم للفلس. وتتوفر أسهم الطرح للبيع بقيمة 2.8 درهم للسهم للمستثمرين المؤهلين. وتعتزم شركة "إن إم دي سي إينيرجي" إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024 لتشكل إنجازاً بارزاً في مسيرة نمو الشركة.
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