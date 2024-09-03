«جي دبليو سي» تنضم للاتفاق العالمي للأمم المتحدة

(MENAFN
- Gwclogistics) سبتمبر 2024 \ الدوحة \ قطر: أعلنت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي) إحدى أسرع الشركات نمواً في المنطقة، عن انضمامها إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، الذي يضم أكثر من 23 ألف شركة من 166 دولة حول العالم ويعتبر أكبر مبادرة عالمية تطوعية لترسيخ ممارسات الأعمال المسؤولة وأسس الاستدامة لدى الشركات، بما يتيح مواءمة إستراتيجياتها مع المبادئ العالمية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة.
وصرّح الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لمجموعة جي دبليو سي قائلاً: "أن الانضمام للمبادرة يمثل تجسيداً لالتزام الشركة تجاه المجتمع الدولي والبيئة مع المساهمة في تحقيق الأهداف العشرة للاتفاق العالمي في مجالات حقوق الإنسان والعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية وتساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وتطبيقها في عملياتها التجارية والتشغيلية اليومية."
وأضاف أن هذه الخطوة تلعب دورا كبيرا في ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة في دولة قطر وتأتي في إطار رؤية الشركة طويلة المدى، والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 بما يخدم مسيرة الاستدامة والازدهار في الدولة إلى جانب إحداث تأثير إيجابي على الصعيدين الاجتماعي والبيئي كما تتواكب مع دمج أفضل ممارسات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في نموذج أعمال الشركة والعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء والمعنيين لتسريع وتيرة بلوغ هذه الأهداف بحلول عام 2030.
وأكد السيد رنجيف منون الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي: "إن جي دبليو سي ملتزمة بالمشاركة في مشاريع تعاونية تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية للأمم المتحدة منوهاً إلى ان الشركة تعزز التزامها بالاستدامة بالتزامن مع الدعم الكبير الذي تقدمه للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تطلقها على مدار العام وممارسات الحوكمة التي تمثل ركيزة أساسية لإستراتيجية النمو التي تباشر تطبيقها، حيث إن تأثير جي دبليو سي ليس محدودًا فقط بأنشطتها التجارية وإنما يمتد ليشمل حياة الفرد والمجتمع ولذلك تنفذ الشركة إستراتيجية شاملة للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يرسخ مكانتها في ممارسات الأعمال المسؤولة."
وخلال العام 2023 حققت «جي دبليو سي» الشركة إنجازًا ملحوظًا بحصولها على أحد المراكز العشرة الأولى في قائمة فوربس الشرق الأوسط للقادة الـمئة في مجال الاستدامة على مستوى المنطقة عن قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، مما يؤكد التزامها الثابت بالاستدامة.
وتستثمر جي دبليو سي في العديد من المبادرات لضمان عمليات أكثر استدامة، مثل العمليات غير الورقية، وتحسين مسار المركبات، ومبادرات ترشيد الاستهلاك وإعادة الاستخدام والتدوير، والحفاظ على الطاقة (بما في ذلك مبادرات الإضاءة الطبيعية والموفرة للطاقة)، وتحسين استهلاك الموارد. ومن الجدير بالذكر أن المركز اللوجستي الإقليمي لشركة جي دبليو سي في المنطقة الحرة في راس بوفنطاس قد تم تطويره وفقًا لمعايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (GSAS).
وتلتزم «جي دبليو سي» بتعزيز التنمية الاقتصادية في قطر من خلال دعم وتحفيز نمو الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حيث نجحت المرحلتين الأولى والثانية من منطقة الوكير اللوجستية في جذب عدد كبير من هذه الشركات، فيما تمتد منطقة الوكير اللوجستية على مساحة 1.5 كيلومتر مربع وتحتضن مجموعة متنوعة من الأنشطة الصناعية التي تحتاج إلى ورش عمل خفيفة ووحدات تخزين وساحات مفتوحة لتوفر بيئة عمل مثالية ومنصة للتوسع والنمو للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتوفّر منطقة الوكير اللوجستية محطة تتيح للعملاء استئجار المخازن وورش العمل، إضافة إلى تأسيس الشركات، وهو ما يشمل الطلبات المتعلقة بالموافقات الأساسية والعمليات اللوجستية. فيما تستفيد جميع الشركات العاملة مع جي دبليو سي من سنوات من الخبرة المحلية والاقليمية والدولية وشبكة عالمية متكاملة، مع معرفة جي دبليو سي العميقة للسوق المحلي، والذي يجعل من منطقة الوكير اللوجستية الموقع الأفضل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لكي تستفيد من أفضل بنية تحتية لوجستية تسمح لها بالتركيز على الهدف الأساسي لمشروعها والاستفادة من هذا الاقتصاد المزهر.
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