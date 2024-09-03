مطار الشارقة يستقبل أولى رحلات "طيران ناس" السعودية

(MENAFN
- Saharapr) الشارقة 2 /09/2024:
استقبل مطار الشارقة أولى الرحلات الجوية لشركة "طيران ناس" السعودية، لتنضم بذلك إلى قائمة شركات الطيران التي تسيّر رحلاتها المجدولة من وإلى إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يسهم في توسيع شبكة وجهات الطيران الدولية عبر مطار الشارقة، ويلبي نمو أعداد المسافرين وزيادة حركة الشحن الجوي من خلال منظومة الخدمات التي يقدمها بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.
جاء ذلك خلال تدشين الرحلة الافتتاحية لشركة "طيران ناس"، الذي شهده سعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، بحضور كُلاً من سلطان الخالدي، مدير عام المبيعات بشركة "طيران ناس"، وسيد مظهر الدين، المدير الإقليمي لمبيعات الخليج بالشركة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والمديرين في هيئة مطار الشارقة الدولي.
وستقوم الشركة بتشغيل 7 رحلات أسبوعيًا من جدة إلى مطار الشارقة، ورحلتين إسبوعيًا من المدينة المنورة إلى إمارة الشارقة على متن طائراتها من نوع بوينغ 737.
مواصلة تنفيذ استراتيجية طويلة المدى لترسيخ مكانة مطار الشارقة في قطاعي السفر والطيران
وفي هذا الجانب، أعرب سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي عن اعتزازه بهذه الخطوة الجديدة بانضمام شركة طيران ناس إلى شبكة خطوط الطيران التي يستقبلها مطار الشارقة، مؤكداً أن هيئة مطار الشارقة الدولي تواصل تنفيذ استراتيجية طويلة المدى لترسيخ مكانة المطار في قطاعي السفر والطيران عبر توسيع منظومة خدماته والمباني والمرافق الداعمة بالتزامن مع استمرار العمل في إنجاز مشروع التوسعة الجديدة للمطار ورفع طاقته الاستيعابية لتصل إلى 25 مليون مسافر سنويًا بنهاية عام 2027.
وأضاف إن توسع حركة السفر والطيران عبر مطار الشارقة وتنامي شركات الطيران التي تتخذ من المطار وجهة لرحلاتها الجوية من شأنه تعزيز المكانة السياحية لإمارة الشارقة التي باتت مركزًا اقتصاديًا وسياحيًا دوليًا، وقِبلةً للزوار من دول الخليج والوطن العربي ودول العالم ككل، مشيرًا إلى أن حركة السياحة والسفر والشحن بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة تسجل نموًا كبيرًا؛ نظرًا لما تزخر به الدولتان من وجهات سياحية وترفيهية متنوعة واحتضانهما للعديد من المؤتمرات والمعارض والأحداث العالمية الكبرى، فضلًا عن قوة وتنوع العلاقات الاقتصادية والتجارية المتبادلة وبما يدعم أنشطة الاستثمار والأعمال لديهما، إلى جانب رحلات الحج والعمرة إلى الأراضي المقدسة في المملكة.
يذكر أن شركة "طيران ناس" التي تأسست عام 2007 تعتبر الطيران الاقتصادي الرائد في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، وتقوم بتشغيل ما يربو على 1500 رحلة طيران أسبوعيًا إلى أكثر من 70 وجهة داخل المملكة وخارجها، ويبلغ معدل المسافرين عبر خطوط الشركة نحو 78 مليون راكبًا سنويًا على متن أسطول ضخم يتألف من 61 طائرة.
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