فيديكس وإنجاز الإمارات تتعاونان لدعم أكثر من 1,000 من قادة المستقبل الشباب في الإمارات

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- Golin Mena) دبي - الإمارات العربية المتحدة،2 سبتمبر 2024 - أعلنت فيدرال إكسبريس كوربوريشن، أكبر شركة للنقل السريع في العالم، وإنجاز الإمارات، العضو في مؤسسة إنجاز الشباب العالمية (جونيور أتشيفمنت وورلد وايد)، عن أن تعاونهما المستمر أسهم في تشكيل معالم مسيرة 1,172 طالباً في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الدراسي الماضي 2023-2024. ويعتبر هذا الإنجاز ثمرة الجهد المشترك الذي بذله الطرفان لتعزيز الاستعداد الوظيفي ومحو الأمية المالية ودعم مهارات ريادة الأعمال بين الشباب في المنطقة.
وتمكنت فيديكس وإنجاز الإمارات من تجاوز الأهداف الأولية البالغة 1,000 طالب خلال العام الماضي، حيث أسهم 11 متطوعاً من فيديكس في تحقيق هذا الإنجاز، وذلك من خلال تقديمهم سلسلة من البرامج التعليمية عبر سبع مؤسسات أكاديمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي إطار مهام عمل هذه المجموعة، حرص المتطوعون على تزويد الطلاب بالمهارات الأساسية، ومن أبرزها بناء السيرة الذاتية، والتعرف على طرق إجراء المقابلات، ومعرفة أسس الإدارة المالية الحكيمة وإطلاق الأعمال التجارية واستراتيجيات التسويق الفعالة، فضلاً عن العديد من المهارات والتقنيات الأخرى.
وتعليقاً على نجاح علاقة التعاون القائمة بين الطرفين، قال طارق هنيدي، نائب رئيس عمليات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في فيديكس : "إن عملنا مع إنجاز الإمارات يعكس التزامنا بتمكين الجيل القادم من القادة. ونحرص على الاستثمار في مواهب المنطقة وإعدادهم للتفوق في حياتهم المهنية من خلال تزويد الطلاب بالأدوات والمعرفة الأساسية اللازمة في بيئات العمل. وعلاوة على ذلك، فإن إنجازاتنا خلال العام الماضي تعتبر شهادة على تفاني متطوعينا وعملهم الجاد، إلى جانب الشغف والحماسة التي أبداها الطلاب".
من جهتها، قالت رزان البشيتي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز الإمارات: "لقد لعب الدعم الذي قدمته فيديكس دوراً فعالاً في تحقيق أهدافنا وتوسيع نطاق تأثيرنا. ونجحنا سوياً في تسجيل إنجازات هائلة لإعداد شباب الإمارات لدخول ميدان العمل في المستقبل. إننا نتطلع إلى مواصلة هذا التعاون وإحداث تغيير إيجابي في حياة العديد من الطلاب".
تجدر الإشارة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضم ما يقرب من 140 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 10 و24 سنة، أي ما يمثل ربع السكان . وتمثل هذه الفئة السكانية الشابة فرصة قوية لتحويل مستقبل الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة.
وتدعم فيديكس مؤسسة إنجاز الشباب العالمية (جونيور أتشيفمنت وورلد وايد) منذ ما يزيد على 40 عاماً، حيث تسهم في تطوير المهارات الفنية والشخصية والمهنية لدى الشباب لتحقيق النجاح في رحلتهم المهنية.
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