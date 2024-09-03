فيصل بن سلطان القاسمي يزور جناح تسليح القابضة ويبدي إعجابه بمعدات بالمعروضات من الاسلحة النارية ومعدات الصيد

(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي: يشهد جناح شركة تسليح القابضة بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024 ، إقبالا لافتاً من كبار المسؤولين و الزوار.
وقام الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي بجولة في جناح " تسليح " امس حيث استمع الى شرح من السيد سالم المطروشي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة حول احدث الاسلحة النارية ومعدات الصيد المتخصصة.
وابدى الشيخ فيصل اعجابه بجناح "تسليح القابضة " الذي يشهد إقبالا كبيرا من الزوار , حيث يضم الجناح معدات عددٍ من العلامات التجارية الإيطالية المعروفة في عالم الأسلحة النارية، بما في ذلك فراتيلي تانفوغليو، وساباتي إس بي أيه، وشيابا للأسلحة النارية،
يقدم الجناح شرحاً وافياً للزوار حول مجموعة متنوعة من الأسلحة النارية ، بدءاً من مسدسات تشيابا الأيقونية إلى بنادق الصيد عالية الدقة من ساباتي، ومسدسات تانفوغليو التي تليق بعشاق المشاركة في المنافسات المرموقة".
وتعرض "تسليح تاكتيكال" - ذراع البيع بالتجزئة لشركة تسليح القابضة - مجموعة متنوعة من منتجات بنادق الإيرسوفت والأسلحة الهوائية (إيرغن) من علامات تجارية عالمية رائدة مثل أوماريكس وكارل وولتر من ألمانيا، وسايبرجون من فرنسا، وشيبا للأسلحة النارية من إيطاليا، وجي آند جي من تايوان،.
وتتيح شركة تسليح الفرصة امام الزوار للمشاركة في مسابقة التصويب السريع في ميدان الرماية الهوائي في قسم شوترز أرينا ، والتي ستستمر طوال فترة انعقاد أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. وستكون هذه المسابقة مفتوحة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وستقدم جوائز يومية للمشاركين الذين يظهرون سرعة ودقة الرماية لديهم.
MENAFN03092024007464016105ID1108629258
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.