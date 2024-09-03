أول زجاجات مياه من الهواء متوفرة الآن في متاجر أدنوك وتعاونية الاتحاد في الإمارات

(MENAFN
- Blue Apple Mediacom) أعلنت "ما هوا" العلامة التجارية الإماراتية المملوكة لشركة بينونة لتكنولوجيا توليد المياه المحدودة، والرائدة في مجال تقنية إنتاج مياه الشرب النقية مباشرة من الهواء، عن إطلاق زجاجات مياه الشرب المستدامة التي سوف تتوفر في متاجر أدنوك وتعاونية الاتحاد. يمثل هذا الإطلاق خطوة استراتيجية مهمة توفر للمستهلكين مصدراً نقياً وصديقاً للبيئة وعالي الجودة للمياه.
وابتداءً من شهر سبتمبر، ستتوفر عبوات "ما هوا" المبتكرة في عدد من فروع تعاونية الاتحاد المختارة في مناطق الوصل وجميرا وأم سقيم والبرشاء ومردف والورقاء في دبي، وفي 10 متاجر متميزة تابعة لأدنوك في جميع أنحاء الدولة. وسيتم بعد ذلك توفير المنتج في 90 موقعاً إضافياً لأدنوك، مما يضمن إمكانية الوصول إلى نطاق أوسع للمستهلكين، ويمكن للعملاء أيضاً الاستمتاع بخصومات حصرية وعينات لمنتجات المياه مجانية أثناء فترة الإطلاق.
تمثل تكنولوجيا إنتاج المياه من الهواء من ماهوا نقلة نوعية في قطاع مياه الشرب في المنطقة التي تعتبر الأكثر ندرة في المياه في العالم، حيث يتعرض حوالي 83٪ من السكان لنقص المياه الناجم عن تغير المناخ. وتعالج الشركة التحديات البيئية الحرجة من خلال استخراج المياه النقية من الهواء مع توفير مصدر مياه متجدد بالكامل، وإعادة تعريف حلول المياه المستدامة.
وتعليقاً على هذا الإطلاق، قال أحمد عاصم، رئيس مبيعات التجزئة في ماهوا: "من خلال تزويد المستهلكين بخيار لمياه الشرب النقية وعالية الجودة وصديقة للبيئة، نحن نهدف إلى تمكين الأفراد من اتخاذ خيارات واعية تعود بالنفع على أنفسهم والبيئة المحيطة. عبوات ماهوا هي أكثر من مجرد منتج، إنها خطوة نحو مستقبل أكثر اخضراراً ".
تعمل تقنية ما هوا الثورية على تحويل رطوبة الجو إلى مياه منعشة، وتقدم الشركة حلولاً يمكنها توفير مياه الشرب للمنازل والمرافق التجارية وحتى المدن. تعد ما هوا واحدة من العلامات التجارية الرائدة في مجال إنتاج مياه الشرب المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستثمر بشكل كبير في بناء الوعي بين الناس حول الأمن المائي وجهود البحث والتطوير لمواصلة تطوير تقنية انتاج المياه من الهواء AWG في المنطقة، بهدف الوصول إلى كل أسرة في دولة الإمارات.
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