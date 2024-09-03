تأخر محتمل في عودة نيمار للمشاركة مع الهلال.. تفاصيل جديدة عن موعد العودة

يترقب عشاق نادي الهلال السعودي بشغف عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى الملاعب بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع البرازيل في أكتوبر الماضي.



كان من المتوقع أن يعود نيمار إلى صفوف الهلال في سبتمبر الجاري، بعد فترة التوقف الدولي، إلا أن هناك احتمالية لتأخر هذه العودة.

وفقًا لتصريحات ثامر الشهراني، أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن نيمار لا يزال في مرحلة التأهيل ويعمل بجدية على استعادة لياقته البدنية.



وأوضح الشهراني أن عودة نيمار قد تتأخر إذا لم يجتز اللاعب اختبارات التأهيل المطلوبة، والتي تضمن جاهزيته الكاملة للمشاركة مع الفريق دون أي مخاطر.

يُذكر أن نيمار يُعد من أبرز الصفقات التي شهدها الدوري السعودي في الفترة الأخيرة، حيث انضم إلى الهلال بعقد يمتد حتى يونيو 2025.

ويأمل الهلال وجماهيره أن يعود النجم البرازيلي إلى الملاعب بكامل قوته ليضيف المزيد من التألق إلى الفريق الذي بدأ الموسم الجديد بأداء قوي، بعد تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي.

وفي ظل الانتظار، تظل جماهير "الزعيم" متفائلة بعودة نيمار قريبًا لمواصلة مشواره مع الفريق وتحقيق المزيد من النجاحات على الساحة المحلية والدولية.

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