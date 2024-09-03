«فرانس فوتبول» تحدد موعد إعلان المرشحين للكرة الذهبية

تستعد مجلة "فرانس فوتبول" للإعلان عن قائمة المرشحين لجوائز الكرة الذهبية لعام 2024، حيث ينتظر عشاق حول العالم هذا الحدث بفارغ الصبر.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الأسماء المرشحة يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، حيث ستقوم المجلة بنشر قائمة تشمل 30 لاعبًا يتنافسون على الجائزة المرموقة.

وتعد جائزة الكرة الذهبية من أهم الجوائز في عالم كرة القدم، حيث تُمنح لأفضل في العالم.



وفي النسخة الماضية، حقق الأرجنتيني ليونيل جائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته، بعد تألقه في كأس العالم 2022 وتتويجه مع الأرجنتين بالبطولة.

ومن المقرر أن يقام حفل الكرة الذهبية لعام 2024 يوم الاثنين 28 أكتوبر في مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية هذا العام، خاصة بعد دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية، مما يضيف المزيد من الزخم لهذه النسخة.

وستكون الأعين مسلطة على النجوم الكبار مثل كيليان مبابي وآرلينغ هالاند وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام وهاري كين، الذين يتوقع أن يكونوا من أبرز المنافسين على الجائزة.

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