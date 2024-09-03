«الإمارات للمحاسبة» يعزز التعاون مع الأردن والهند

وقّع جهاز الإمارات للمحاسبة، اليوم، في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لتعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الفساد.

وتهدف المذكرة، التي وقعها معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، وعطوفة الدكتور مهند حجازي، رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الاردنية الهاشمية، إلى دعم الجهود المشتركة في تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة على كافة مستويات الإدارة العامة.

وتركز المذكرة على تبادل المعارف والخبرات حول أفضل الممارسات والإجراءات الوطنية، وبرامج بناء القدرات، وتطوير أدوات وتقنيات التحقيق المبتكرة.

ويتماشى هذا التعاون مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لتعزيز شبكة شراكاتها الدولية، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة على مستوى العالم.

ومن خلال توقيع هذه المذكرة، تجدد الإمارات والأردن التزامهما المشترك بتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة وتكثيف التعاون الدولي لمكافحة الفساد على نطاق عالمي.

من جهة أخرى، أبرم جهاز الإمارات للمحاسبة اتفاقية تعاون مع مكتب المراقب والمدقق العام في جمهورية الهند، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التدقيق المالي والإداري، وتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز الكفاءة والابتكار في هذا المجال الحيوي.

وقّع معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومعالي جيريش تشاندرا مورمو، المراقب والمدقق العام لجمهورية الهند، الاتفاقية التي تركز على تبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات الدولية والوطنية في التدقيق، وتطوير برامج تدريبية مشتركة.

ويأتي هذا التعاون في إطار سعي دولة الإمارات إلى تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تعزيز الفاعلية والابتكار في عمليات التدقيق، بما يدعم الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة.

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