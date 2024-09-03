أوسيمين يبدأ تحديًا جديدًا مع جلطة سراي بعد أزمات نابولي

في خطوة مفاجئة أثارت اهتمام الجماهير والمتابعين، أعلن نادي جلطة سراي التركي رسميًا عن تعاقده مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، نادي نابولي الإيطالي، خلال اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

جاءت الصفقة لتعزيز صفوف الفريق التركي في الموسم الحالي، وذلك بعد سلسلة من الأحداث الدراماتيكية التي صاحبت مستقبل اللاعب مع ناديه الإيطالي.

أوسيمين، الذي كان من أبرز أهداف الأندية الكبرى هذا الصيف، وجد نفسه في موقف صعب بعد فشل انتقاله إلى النادي الأهلي السعودي، حيث كان من المتوقع أن ينتقل إلى السعودي بمبلغ كبير، إلا أن الصفقة لم تكتمل.



ومع تعاقد الأهلي السعودي مع المهاجم الإنجليزي إيفان توني، اتجهت الأنظار إلى وجهة جديدة لأوسيمين، الذي انتقل في النهاية إلى الدوري التركي.

الأزمات التي واجهها أوسيمين في نابولي، بما في ذلك توتر علاقته مع المدرب أنطونيو كونتي وسحب القميص رقم 9 منه لصالح الوافد الجديد روميلو لوكاكو، كانت من العوامل التي عجّلت برحيله عن الفريق الإيطالي.

واستغل جلطة سراي هذه الفرصة ونجح في إتمام صفقة إعارة اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا حتى نهاية الموسم، ليضيف عنصرًا هجوميًا قويًا إلى تشكيلته.

ويعكس وصول أوسيمين إلى إسطنبول في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر، مدى جدية النادي التركي في تعزيز صفوفه بمواهب عالمية، وهو ما قد يساهم في رفع حظوظ الفريق في المنافسات المحلية والقارية.



أوسيمين، الذي كان يرتبط بعقد مع نابولي حتى صيف 2026، سيبدأ الآن تحديًا جديدًا في مسيرته الكروية، مع آمال كبيرة في استعادة بريقه وتقديم أداء مميز يساعد جلطة سراي في تحقيق طموحاته المحلية والأوروبية، مما قد يمهد الطريق أمامه للعودة بقوة إلى نابولي أو الانتقال إلى نادٍ آخر في المستقبل.

وبعد إتمام صفقة انتقاله إلى جلطة سراي، يسعى أوسيمين لاستعادة مستواه العالي الذي ظهر به خلال فترة وجوده مع نابولي.



وعلى الرغم من التحديات التي واجهها في الفترة الأخيرة، بما في ذلك الخلافات مع إدارة النادي والمدرب أنطونيو كونتي، فإن أوسيمين يأمل في تقديم أداء قوي مع النادي التركي.

ومن المتوقع أن يشكل أوسيمين إضافة قوية لهجوم جلطة سراي في الموسم الجاري، خاصة بعد تعزيز الفريق بصفقات مميزة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية.



ويأمل جمهور النادي التركي في أن يكون أوسيمين قادرًا على تحقيق الفارق ومساعدة الفريق على المنافسة بقوة في الدوري التركي ودوري أبطال أوروبا.

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