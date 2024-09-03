«الطوارئ والأزمات» تعلن انتهاء الحالة المدارية في بحر العرب

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن انتهاء الحالة المدارية في بحر العرب، مؤكدةً عدم تأثر الدولة بها بصورة مباشرة.

وأصدرت الهيئة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إكس»، بياناً جاء فيه: «أعلن فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية عن انتهاء الحالة المدارية في بحر العرب - أسنا التي لم يكن لها تأثير مباشر على الدولة».

وذكرت، في البيان، أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار خطط الاستعداد والجاهزية الوطنية وسرعة التعامل مع مختلف الظروف الجوية وضمان سلامة الأرواح والممتلكات.