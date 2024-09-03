«الطوارئ والأزمات» تعلن انتهاء الحالة المدارية في بحر العرب

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن انتهاء الحالة المدارية في بحر العرب، مؤكدةً عدم تأثر الدولة بها بصورة مباشرة.
وأصدرت الهيئة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إكس»، بياناً جاء فيه: «أعلن فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية عن انتهاء الحالة المدارية في بحر العرب - أسنا التي لم يكن لها تأثير مباشر على الدولة».
وذكرت، في البيان، أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار خطط الاستعداد والجاهزية الوطنية وسرعة التعامل مع مختلف الظروف الجوية وضمان سلامة الأرواح والممتلكات.
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