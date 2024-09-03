معرض سوفكس 2024 للصناعات الدفاعية ينطلق اليوم بالعقبة

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- Khaberni) خبرني -
ينطلق الثلاثاء، برعاية ملكية سامية، معرض "سوفكس 2024" المتخصص بشؤون الصناعات الدفاعية ومعدات العمليات الخاصة ويستمر لثلاثة أيام في أرض المعارض والمؤتمرات في منطقة العقبة.
ويشارك في المعرض 400 وفد رسمي و300 شركة عارضة محلية ودولية و73 دولة مشاركة بالمعرض من أبرز الدول المصنعة للأسلحة والمعدات الدفاعية في العالم.
ويشتمل المعرض على عروض لأسلحة خفيفة ومتوسطة وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية وأحدث الأجهزة والمعدات الدفاعية المستخدمة من قبل الجيوش ووحدات الأمن.
الاثنين، رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين، انطلاق فعاليات مؤتمر قادة العمليات الخاصة في الشرق الأوسط (MESOC) في العقبة، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي ومدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدول الصديقة وشخصيات رسمية.
وينعقد المؤتمر في ظل التطور التكنولوجي والتقني المتسارع في الصناعات الدفاعية والأمنية، بهدف مناقشة أحدث الاستراتيجيات والتقنيات التي تؤثر على الدفاع والأمن، علاوة على استعراض أفضل الاستراتيجيات التي يمكن تطبيقها لمواجهة التحديات المستقبلية.
ويعدّ مؤتمر قادة العمليات الخاصة في الشرق الأوسط (MESOC)، الحدث الرسمي لمعرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة الأردنية (سوفكس 2024)، وتستضيفه القوات المسلحة الأردنية، ويجمع كبار ضباط العمليات الخاصة وخبراء رفيعي المستوى من عدة دول صديقة.
ويتيح المؤتمر للمشاركين فرصة تقديم عروض تفصيلية ونقاشات معمقة لتبادل وجهات النظر حول التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه الدول في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى البحث عن حلول مبتكرة لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية في مواجهة تلك التحديات.
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