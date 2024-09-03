معرض سوفكس 2024 للصناعات الدفاعية ينطلق اليوم بالعقبة

MENAFN - Khaberni) خبرني -ينطلق الثلاثاء، برعاية ملكية سامية، معرض "سوفكس 2024" المتخصص بشؤون الصناعات الدفاعية ومعدات العمليات الخاصة ويستمر لثلاثة أيام في أرض المعارض والمؤتمرات في منطقة العقبة.

ويشارك في المعرض 400 وفد رسمي و300 شركة عارضة محلية ودولية و73 دولة مشاركة بالمعرض من أبرز الدول المصنعة للأسلحة والمعدات الدفاعية في العالم.

ويشتمل المعرض على عروض لأسلحة خفيفة ومتوسطة وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية وأحدث الأجهزة والمعدات الدفاعية المستخدمة من قبل الجيوش ووحدات الأمن.

الاثنين، رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين، انطلاق فعاليات مؤتمر قادة العمليات الخاصة في الشرق الأوسط (MESOC) في العقبة، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي ومدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدول الصديقة وشخصيات رسمية.

وينعقد المؤتمر في ظل التطور التكنولوجي والتقني المتسارع في الصناعات الدفاعية والأمنية، بهدف مناقشة أحدث الاستراتيجيات والتقنيات التي تؤثر على الدفاع والأمن، علاوة على استعراض أفضل الاستراتيجيات التي يمكن تطبيقها لمواجهة التحديات المستقبلية.

ويعدّ مؤتمر قادة العمليات الخاصة في الشرق الأوسط (MESOC)، الحدث الرسمي لمعرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة الأردنية (سوفكس 2024)، وتستضيفه القوات المسلحة الأردنية، ويجمع كبار ضباط العمليات الخاصة وخبراء رفيعي المستوى من عدة دول صديقة.

ويتيح المؤتمر للمشاركين فرصة تقديم عروض تفصيلية ونقاشات معمقة لتبادل وجهات النظر حول التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه الدول في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى البحث عن حلول مبتكرة لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية في مواجهة تلك التحديات.