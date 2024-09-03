كيف تبدو أمخاخ من يعانون مرض السكري؟

كشفت دراسة علمية أجريت في السويد عن الأثر الذي تُحدثه الإصابة بالسكري في أمخاخ من يعانون ذلك المرض المزمن، موضحةً أن الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري أو أعراض ما قبل الإصابة بالسكري تؤدي إلى تسريع أعراض شيخوخة المخ بواقع أربع سنوات إضافية مقارنة بالأصحاء.

ونصحت الدراسة، التي أجراها معهد كارولينسكا للأبحاث الطبية في السويد، بانتهاج نمط حياة صحي للحيلولة دون حدوث التغيرات التي تطرأ على الجهاز العصبي للجسم من جراء الإصابة بالسكري.

وشملت الدراسة، التي نشرها معهد كارولينسكا على موقعه الإلكتروني، أكثر من 31 ألف شخص تتراوح أعمارهم ما بين أربعين وسبعين عاماً تم إخضاعهم للفحص بالرنين المغناطيسي للمخ.

واستخدم الباحثون تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم العمر المخي للمتطوعين في التجربة، وتبيَّن أن الاشخاص الذين يعانون أعراض ما قبل الإصابة بالسكري تبدو أمخاخهم كما لو كانت أكبر سناً بواقع نصف عام في المتوسط من أعمارهم الحقيقية.

أما الأشخاص الذين يعانون النوع الثاني من السكري، فقد كانت أمخاخهم تبدو أكبر بوقع عامين وثلاثة شهور من أعمارهم الحقيقية، في حين أن الاشخاص المصابين بالسكري ولا يلتزمون بالنصائح الطبية للسيطرة على المرض، فقد كانت أمخاخهم تبدو أكثر شيخوخة من أعمارهم الحقيقية بواقع أربع سنوات.

ويقول فريق الدراسة إن «زيادة عمر المخ عن العمر الطبيعي للشخص يمكن أن يكون مؤشراً على اختلال في عملية تقدم السن بشكل طبيعي، وربما يكون مؤشراً مبكراً على الإصابة بالخرف».

غير أن الفريق البحثي أكد أن الالتزام بنمط حياة صحي يساعد على تخفيف آثار الإصابة بالسكري على المخ، ويحدّ التغيرات التي قد يتعرض لها الشخص من جراء الإصابة بهذا المرض.

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