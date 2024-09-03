سعود عبد الحميد: أطمح لصنع تاريخ مع روما مثل صلاح وبن عطية

أعرب النجم السعودي سعود عبد الحميد عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرًا إلى طموحه الكبير في تحقيق النجاح مع فريق العاصمة الإيطالية.

وفي تصريحات تليفزيونية، عبر سعود عبد الحميد عن فخره بكونه أول سعودي يلعب في الإيطالي، قائلاً: "أشعر بالفخر بأنني أكون جزءًا من هذا الدوري العريق، وسعيد جدًا بالفرصة التي أتيحت لي. أتطلع إلى تقديم أفضل ما لدي لمساعدة الفريق خلال الموسم الحالي".

وعن تأقلمه مع الفريق الجديد، قال عبد الحميد: "الجميع هنا في روما يساعدني على التأقلم بسرعة. دي روسي كان دائمًا إلى جانبي منذ انضمامي، ويمنحني الثقة ويشجعني على تقديم أفضل ما لدي".

وتحدث سعود عبد الحميد عن طموحاته الكبيرة مع روما، متمنيًا السير على خطى النجم المصري محمد صلاح والمدافع المغربي مهدي بن عطية، اللذين حققا نجاحات كبيرة مع النادي الإيطالي، قائلاً: "أتمنى أن أتمكن من ترك بصمة مثلما فعل صلاح وبن عطية. طموحي كبير ولا يجب أن أتخلى عنه أبدًا".

ولم يشارك سعود عبد الحميد في مباراة روما ضد يوفنتوس، التي انتهت بالتعادل السلبي، وتتطلع الجماهير لرؤية اللاعب السعودي في مواجهة جنوى المقبلة في الدوري الإيطالي، والمقررة يوم الأحد 15 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة.

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