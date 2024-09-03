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مصرع 11 شخصاً باصطدام حافلة بحشد من الناس في الصين

9/3/2024 2:25:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

لقي 11 شخصاً مصرعهم، بينهم 5 من تلاميذ المدارس، وأصيب آخرون بجروح، إثر اصطدام حافلة بحشد من الطلاب والبالغين عند بوابة مدرسة متوسطة في محافظة دونغبينغ بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين صباح اليوم، وفقاً لشرطة المحافظة.

ووقع الحادث في مدينة تايان بالمحافظة، عندما اصطدمت الحافلة بمجموعة من الطلاب كانوا ينتظرون عند بوابة مدرستهم المتوسطة، وذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وأفاد تلفزيون الصين الرسمي بأن السائق فقد سيطرته على الحافلة عند أحد التقاطعات، ما أدى إلى الحادث الدموي.

وأصيب 24 شخصاً، بينهم واحد في حالة حرجة، وفتحت الشرطة تحقيقاً مع السائق لتحديد ملابسات الحادث.

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