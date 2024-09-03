مصرع 11 شخصاً باصطدام حافلة بحشد من الناس في الصين

(MENAFN
- Al-Bayan)
لقي 11 شخصاً مصرعهم، بينهم 5 من تلاميذ المدارس، وأصيب آخرون بجروح، إثر اصطدام حافلة بحشد من الطلاب والبالغين عند بوابة مدرسة متوسطة في محافظة دونغبينغ بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين صباح اليوم، وفقاً لشرطة المحافظة.
ووقع الحادث في مدينة تايان بالمحافظة، عندما اصطدمت الحافلة بمجموعة من الطلاب كانوا ينتظرون عند بوابة مدرستهم المتوسطة، وذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».
وأفاد تلفزيون الصين الرسمي بأن السائق فقد سيطرته على الحافلة عند أحد التقاطعات، ما أدى إلى الحادث الدموي.
وأصيب 24 شخصاً، بينهم واحد في حالة حرجة، وفتحت الشرطة تحقيقاً مع السائق لتحديد ملابسات الحادث.
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