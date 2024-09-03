ليلى عبداللطيف: كامالا هاريس ستصبح الرئيسة المقبلة لأميركا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - ردت "سيدة التوقعات" اللبنانية ليلى عبداللطيف، على ما تم تداوله خلال الساعات القليلة بشأن وفاتها، واصفةً مروجي هذه الشائعات بـ "النفوس الضعيفة".
وقالت ليلى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية، تقديم عمرو أديب، الاثنين، إن ما يحدث معها وما يروج ضدها من شائعات هو "ضريبة نجاحها"، وفق قولها.
ورداً على سؤال الإعلامي عمرو أديب بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قالت ليلى عبداللطيف، إن كامالا هاريس ستطيح بمنافسها ترامب، وستصبح الرئيسة المقبلة للولايات المتحدة.
مصالحة شيرين وروتانا
ولفتت ليلى، إلى انتهاء أزمة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في القريب العاجل بمُصالحة تتم بين الطرفين.
وأضافت: "شيرين فنانة جميلة وقلبها كبير وذكية، وستضبط كل الأمور وخطتها مع روتانا ستنجح".
وحول اللاعب المصري محمد صلاح، قالت ليلى، إنه لن يستمر مع نادي ليفربول الإنجليزي، حيث سيشهد خلال الفترة المُقبلة وجوده في أحد فرق الدوري السعودي.
وذكرت أن فريق الأهلي المصري سيُحقق نجاحات كبيرة خلال البطولات المُقبلة وسيهزم نادي الزمالك في كأس السوبر، المُقرر تنظيمه بعد أيام.
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