ليلى عبداللطيف: كامالا هاريس ستصبح الرئيسة المقبلة لأميركا

MENAFN - Khaberni) خبرني - ردت "سيدة التوقعات" اللبنانية ليلى عبداللطيف، على ما تم تداوله خلال الساعات القليلة بشأن وفاتها، واصفةً مروجي هذه الشائعات بـ "النفوس الضعيفة".

وقالت ليلى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية، تقديم عمرو أديب، الاثنين، إن ما يحدث معها وما يروج ضدها من شائعات هو "ضريبة نجاحها"، وفق قولها.

ورداً على سؤال الإعلامي عمرو أديب بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قالت ليلى عبداللطيف، إن كامالا هاريس ستطيح بمنافسها ترامب، وستصبح الرئيسة المقبلة للولايات المتحدة.

مصالحة شيرين وروتانا

ولفتت ليلى، إلى انتهاء أزمة المصرية شيرين عبدالوهاب في القريب العاجل بمُصالحة تتم بين الطرفين.

وأضافت: "شيرين فنانة جميلة وقلبها كبير وذكية، وستضبط كل الأمور وخطتها مع روتانا ستنجح".

وحول اللاعب المصري محمد صلاح، قالت ليلى، إنه لن يستمر مع نادي ليفربول الإنجليزي، حيث سيشهد خلال الفترة المُقبلة وجوده في أحد فرق الدوري السعودي.

وذكرت أن فريق الأهلي المصري سيُحقق نجاحات كبيرة خلال البطولات المُقبلة وسيهزم نادي الزمالك في كأس السوبر، المُقرر تنظيمه بعد أيام.