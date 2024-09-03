بايدن يؤكد استمرار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة مستمرة.

جاءت تصريحات بايدن للصحفيين بينما كان يغادر البيت الأبيض، مساء أمس، متجهاً إلى إحدى محطات الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي مع نائبة الرئيس كامالا هاريس في بيتسبرغ.

ورداً على سؤال عن وقف إطلاق النار في غزة، قال بايدن: «نحن نتفاوض.. نحن في منتصف المفاوضات».

وسئل بايدن أيضاً عن تصريحه في وقت سابق بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين لا يبذل جهداً كافياً للتوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، لكنه اكتفى بالرد قائلاً: «ما زلنا في مفاوضات. ليس معه، ولكن مع زملائي من قطر ومن مصر».