عبد الرحيم جاني.. سجل حافل من البطولات

حصل عبد الرحيم جاني على جائزة أفضل إداري كمدير للمنتخب وعمره 54 عاماً وحاصل على بكالوريوس بدأ حياته لاعباً بفرق المراحل السنية بنادي الشارقة من عام 1968 وحتى عام 1973 ارتقى بعدها للمشاركة بفريقي الشباب والأول لنفس النادي من 1973 وحتى 1975.

وشهد عام 1984 خطوته الأولى كمدير للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة واستمر عشر سنوات وحتى عام 1994.

وفي عام 1986 بدأ مهامه كمدير لمنتخب الإمارات لكرة القدم حتى عام 1992، وفيما بين عامي 2006 - 2007 تولى مهمة مشرف الإمارات الأول من 2008 وحتى 2010 وتولى مهمة مدير الفريق الأول لنادي الشارقة لكرة القدم.

على مستوى المنتخب

وخلال هذه السنوات الطويلة التي قضاها جاني في أروقة إدارة كرة القدم على مستوى المنتخب والفريق الأول بنادي الشارقة، تحققت إنجازات عديدة لكرة القدم في الإمارات، فكانت البداية إدارته لمنتخب الإمارات العسكري عام 1989 الذي شارك في البطولة العسكرية في إيطاليا وحقق المنتخب العسكري المركز الرابع ثم توليه منصب مدير المنتخب الوطني إبان أفضل إنجازات الكرة الإماراتية ومشاركته في كأس العالم إيطاليا 1990 مع المدرب العالمي البرازيلي كارلوس البيرتو .

القارة

وعلى المستوى القاري شغل منصب إداري المنتخب في ثلاث نهائيات لكأس أمم آسيا كانت على التوالي 1988 بالدوحة و1992 بهيروشيما والتي حقق فيها المنتخب المركز الرابع و2007 بشرق آسيا، إلى جانب دورة الألعاب الآسيوية 1986 بكوريا الجنوبية.

كما شغل ذات المنصب مع فريق نادي الشارقة إبان مشاركته في بطولة الأندية أبطال آسيا عام 2007.

وفي عام 1988 تولى منصب مدير الفريق الأول لنادي الشارقة في البطولة العربية عام 1988 وحقق فيها المركز الرابع.

أبرز الإنجازات

وكانت أبرز إنجازات المنتخب على المستوى الإقليمي أثناء تولي جاني منصب مشرف المنتخب عام 2007.

في حين توج المنتخب بالمركز الأول لكأس الخليج التي احتضنتها الإمارات كأول مرة يعانق فيها منتخب الإمارات كأس هذه البطولة وفي كأس الخليج 1988 بالمملكة العربية السعودية التي تولى فيها جاني منصب مدير المنتخب وحقق المركز الثاني وكأس الخليج 1990 بالكويت التي جاء فيها سادساً ومع نادي الشارقة حقق المركز الثالث عام 1988 في بطولة أندية دول مجلس التعاون.

سجل

كما يتمتع جاني بسجل حافل من الإنجازات مع الفريق الأول بنادي الشارقة لكرة القدم حيث حقق معه ثلاث بطولات للدوري العام في مواسم 1986 / 1987 1و 1988 /19891 و1993 /1994 إلى جانب كأس رئيس الدولة موسم 1990 / 1991 والتي مثلت سنوات الحصاد الذهبي لفريق الشارقة.

نجاح

وعزز جاني نجاحه كمدير للمنتخب وفريق الشارقة بعدد من الدورات وورش العمل سواء على المستوى الدولي أو على المستوى القاري إلى جانب تواصل عطائه في مجال العمل الاجتماعي والإنساني فشارك في العديد من الفعاليات مع نادي الثقة وغيرها من المشاركات الاجتماعية.