عبد الرحيم جاني.. سجل حافل من البطولات

(MENAFN
- Al-Bayan)
حصل عبد الرحيم جاني على جائزة أفضل إداري كمدير للمنتخب وعمره 54 عاماً وحاصل على بكالوريوس بدأ حياته لاعباً بفرق المراحل السنية بنادي الشارقة لكرة القدم من عام 1968 وحتى عام 1973 ارتقى بعدها للمشاركة بفريقي الشباب والأول لنفس النادي من 1973 وحتى 1975.
وشهد عام 1984 خطوته الأولى كمدير للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة واستمر عشر سنوات وحتى عام 1994.
وفي عام 1986 بدأ مهامه كمدير لمنتخب الإمارات لكرة القدم حتى عام 1992، وفيما بين عامي 2006 - 2007 تولى مهمة مشرف منتخب الإمارات الأول من 2008 وحتى 2010 وتولى مهمة مدير الفريق الأول لنادي الشارقة لكرة القدم.
على مستوى المنتخب
وخلال هذه السنوات الطويلة التي قضاها جاني في أروقة إدارة كرة القدم على مستوى المنتخب والفريق الأول بنادي الشارقة، تحققت إنجازات عديدة لكرة القدم في الإمارات، فكانت البداية إدارته لمنتخب الإمارات العسكري عام 1989 الذي شارك في البطولة العسكرية في إيطاليا وحقق المنتخب العسكري المركز الرابع ثم توليه منصب مدير المنتخب الوطني إبان أفضل إنجازات الكرة الإماراتية ومشاركته في كأس العالم إيطاليا 1990 مع المدرب العالمي البرازيلي كارلوس البيرتو .
القارة
وعلى المستوى القاري شغل منصب إداري المنتخب في ثلاث نهائيات لكأس أمم آسيا كانت على التوالي 1988 بالدوحة و1992 بهيروشيما والتي حقق فيها المنتخب المركز الرابع و2007 بشرق آسيا، إلى جانب دورة الألعاب الآسيوية 1986 بكوريا الجنوبية.
كما شغل ذات المنصب مع فريق نادي الشارقة إبان مشاركته في بطولة الأندية أبطال آسيا عام 2007.
وفي عام 1988 تولى منصب مدير الفريق الأول لنادي الشارقة في البطولة العربية عام 1988 وحقق فيها المركز الرابع.
أبرز الإنجازات
وكانت أبرز إنجازات المنتخب على المستوى الإقليمي أثناء تولي جاني منصب مشرف المنتخب عام 2007.
في حين توج المنتخب بالمركز الأول لكأس الخليج التي احتضنتها الإمارات كأول مرة يعانق فيها منتخب الإمارات كأس هذه البطولة وفي كأس الخليج 1988 بالمملكة العربية السعودية التي تولى فيها جاني منصب مدير المنتخب وحقق المركز الثاني وكأس الخليج 1990 بالكويت التي جاء فيها سادساً ومع نادي الشارقة حقق المركز الثالث عام 1988 في بطولة أندية دول مجلس التعاون.
سجل
كما يتمتع جاني بسجل حافل من الإنجازات مع الفريق الأول بنادي الشارقة لكرة القدم حيث حقق معه ثلاث بطولات للدوري العام في مواسم 1986 / 1987 1و 1988 /19891 و1993 /1994 إلى جانب كأس رئيس الدولة موسم 1990 / 1991 والتي مثلت سنوات الحصاد الذهبي لفريق الشارقة.
نجاح
وعزز جاني نجاحه كمدير للمنتخب وفريق الشارقة بعدد من الدورات وورش العمل سواء على المستوى الدولي أو على المستوى القاري إلى جانب تواصل عطائه في مجال العمل الاجتماعي والإنساني فشارك في العديد من الفعاليات مع نادي الثقة وغيرها من المشاركات الاجتماعية.
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