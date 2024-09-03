أمريكا تصادر طائرة رئيس فنزويلا في الدومنيكان وتنقلها إلى فلوريدا

قالت وزارة العدل الأمريكية أمس الاثنين إن الولايات المتحدة صادرت طائرة يستخدمها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقلتها من جمهورية الدومنيكان إلى ولاية فلوريدا بعد أن قررت أن شراءها كان انتهاكا للعقوبات الأمريكية.

جاءت مصادرة الطائرة وسط ضغوط متواصلة على مادورو في الداخل والخارج بشأن 28 يوليو تموز المتنازع عليها والتي ادعى أنه فاز بها، بينما تقول المعارضة إن إحصاءاتها للأصوات تظهر أن مرشحها تفوق عليه بشكل قاطع.

وقالت الحكومة الفنزويلية في بيان إن الاستيلاء على الطائرة "ليس سوى قرصنة" وغير قانوني ويشكل "ممارسة إجرامية متكررة" من جانب الولايات المتحدة.

ويخضع مادورو وشركاؤه وقطاع النفط الحيوي في الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لعقوبات أمريكية شديدة، وقد أثار أسلوب تعامله مع الانتخابات احتمالات فرض المزيد من العقوبات.

وقال وزير العدل ميريك جارلاند في بيان "صادرت وزارة العدل هذا الصباح طائرة... تم شراؤها بشكل غير قانوني مقابل 13 مليون دولار من خلال شركة وهمية، وهُرّبت خارج الولايات المتحدة لاستخدامها من قبل نيكولاس مادورو وأعوانه".

وأشار البيان إلى أن الطائرة من طراز داسو فالكون 900 إي.إكس.

وقال مسؤولون أمريكيون إن عملية الضبط، التي كانت شبكة سي.إن.إن أول من أورد أنباء عنها، تمت بالتعاون الوثيق مع جمهورية الدومنيكان.