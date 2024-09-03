استكشاف مصنع GWM العالمي للمركبات الطرق الوعرة: كشف النقاب عن براعة التصنيع في صناعة السيارات في الصين

(MENAFN
- EmailWire) BAODING, CHINA (ARAB NEWSWIRE)
في 29 أغسطس، استضاف مصنع
GWM في يونغتشوان، تشونغتشينغ أول زيارة له من قبل المستخدمين والإعلام الدولي. حضر هذا الحدث ما مجموعه 90 مشاركًا، بما في ذلك مستخدمين دوليين وممثلين عن وسائل الإعلام من المملكة العربية السعودية، وجنوب إفريقيا، وأستراليا، والبرازيل، وماليزيا، وتايلاند، ودول أخرى، لاستكشاف "مصنع GWM العالمي للمركبات الطرق الوعرة" المتطور.
كمرفق إنتاج مخصص للنماذج الطرق الوعرة مثل TANK 300 وHAVAL H9 وPOER، يعرض مصنع يونغتشوان في تشونغتشينغ خبرة GWM العميقة في التصنيع الذكي. وقد أتيحت للمستخدمين الدوليين والإعلام فرصة التجول في المصنع ومشاهدة كيف تقوم الروبوتات المتقدمة، التي تعمل دون تدخل بشري، بالتعامل بدقة مع كل التفاصيل من الضغط واللحام إلى الطلاء والتجميع النهائي. تمثل هذه الخطوط الإنتاجية ذات الأتمتة العالية، التي تتميز بكفاءة غير مسبوقة، تحولاً كبيرًا عن أساليب التصنيع التقليدية، كما تقدم تفسيرًا جديدًا لمفهوم الجودة في "التصنيع الذكي مع صنع في الصين".
أعرب الحضور خلال الزيارة عن إعجابهم بالتقدم السريع لصناعات التصنيع والسيارات في الصين، معترفين بشركة GWM كنموذج رائد لقدرات التصنيع الذكي في الصين. كما أبدوا ثقة قوية في السوق الصينية وفي شركة GWM. لقد أسهمت استثمارات GWM المستمرة وتوسعاتها الاستراتيجية في يونغتشوان في إنشاء سلسلة صناعية متكاملة للسيارات. ولا شك أن هذه الاستراتيجية المستقبلية والإجراءات الحاسمة تعزز من تنافسية GWM في السوق العالمية، مما يضيف قوة كبيرة وثقة إلى حضورها الدولي.
خلال فعالية اختبار القيادة على الطرق الوعرة، أتيحت للمشاركين العالميين فرصة تجربة قيادة نماذج مثل TANK 300 وHAVAL H9 وPOER. وقد حازت السيارات، بفضل سلاسة التحكم بها وأدائها القوي وركوبها الفاخر والمريح، على إشادة بالإجماع من الحضور. بعد تجربة القيادة، علق أحد المستخدمين من المملكة العربية السعودية بحماس قائلاً: "تجاوزت GWM كل توقعاتي لسيارة الطرق الوعرة، كما ألهبت حماسي لمستقبل القيادة الذكية على الطرق الوعرة." لا يعكس هذا فقط براعة GWM التقنية، بل يؤكد أيضًا التزام الشركة بالابتكار المستمر ورؤيتها القائمة على الأهداف طويلة المدى
من خلال هذه الزيارة إلى مصنع GWM العالمي للمركبات الطرق الوعرة وفعالية اختبار القيادة، شهد المستخدمون العالميون وممثلو وسائل الإعلام ليس فقط ولادة مركبة، بل أيضًا استبصارًا عميقًا في مستقبل أنماط الحياة في مجال السيارات واستراتيجية تطلعية. تعمل GWM بنشاط على كتابة فصل جديد في صناعة السيارات الصينية، مما يعرض للعالم الإمكانيات اللامحدودة للابتكار والتصنيع الصيني.
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