«إنفستكورب» تجري تغييراً لفريق القيادة للمرحلة التالية من النمو

أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أمس أنها وسّعت وعزّزت فريق القيادة التنفيذية في موازاة انطلاقها في المرحلة التالية من رحلة النمو.

وشهدت انفستكورب نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، إذ أدى التوسع في الأسواق وفئات الأصول إلى جعل الشركة تملك أكثر من 52 مليار دولار من الأصول المُدارة. وسيتولى رئيس مجلس الإدارة التنفيذي محمد العارضي مسؤوليات إضافية كان يتولاها في السابق الرئيسان التنفيذيان المشاركان، كما تم توسيع اللجنة التنفيذية وتعزيزها بممثلين لفرق الاستثمار وجذب الاستثمارات والعمليات.