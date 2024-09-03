ارتفاع صادرات الصلب الصينية يثير مخاوف بتأجيج التوترات التجارية العالمية

تشير التوقعات إلى أن صادرات الصين من الصلب، ستصل بنهاية العام الجاري إلى أعلى مستوياتها في ثماني سنوات، ما سيغمر العالم بإمدادات منخفضة التكلفة، ويهدد بتأجيج التوترات التجارية العالمية.

وتتوقع شركة ((ماي ستيل)) للاستشارات، ومقرها شنغهاي، أن تتجاوز صادرات الصين، أكبر للصلب في العالم، 100 مليون طن في عام 2024، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2016. وقالت فيفيان يانغ رئيسة تحرير ((ماي ستيل)): ((تسجل صادرات الصلب مستويات قياسية مرتفعة حتى الآن هذا العام)). وتوقعت يانغ أن يتراوح إجمالي صادرات الصين من الصلب بين 100 و101 مليون طن هذا العام، ما يعني تسجيل ثالث أعلى مستوى على الإطلاق.

وأدّى انخفاض الطلب المحلي في الصين، الذي توفر أكثر من 50% من الإنتاج العالمي من الصلب، إلى تصدير المنتجين المزيد منه، وغالباً ما تتجه الصادرات إلى دول جنوب شرق آسيا وإلى أوروبا على نحو متزايد.

وقال إيان روبر الخبير الاستراتيجي للسلع لدى شركة أستريس أدفايزوري اليابان للاستشارات: ((تغرق الصين العالم بالصلب، وتدفع الأسعار إلى التراجع)). ورجح روبر أن يكون هناك ردود فعل انتقامية من جانب عدد من البلدان، في محاولة لحماية مصنعي الصلب المحليين من المنافسة مع أكبر منتجة على مستوى العالم. وتوقع أن يتم رفع ((المزيد من الدعاوى التجارية)) ضد الصين خلال الأشهر المقبلة.

وقد تسفر الدعاوى عن فرض الدول تعريفات جمركية أكثر حدة على الصلب الصيني، الذي يواجه رسوماً مرتفعة بالفعل في العديد من البلدان.

ورفعت مجموعة متزايدة من الاقتصادات الناشئة، بينها المكسيك والبرازيل، التعريفات الجمركية هذا العام، فيما أطلقت دول أخرى، مثل فيتنام وتركيا، تحقيقات جديدة في الأمر.

وضاعفت الولايات المتحدة الأمريكية التعريفات الجمركية على الصلب الصيني ثلاث مرات هذا العام، فيما أطلق الاتحاد الأوروبي في مايو تحقيقاً لمكافحة الإغراق بمنتجات الصلب الصينية المُغطاة بالقصدير. أما كندا، فأعلنت فرضها تعريفات جديدة على الصلب خلال الأسبوع الماضي.

وناشدت نقابة الحديد والصلب الصينية، التي تمثل أكبر المصانع المملوكة للدولة، منذ أيام قليلة، مصنّعي الصلب لوضع حد لـ ((المنافسة الضارية)) بينهم، متهمة إياهم بـ ((الاعتماد على حروب الأسعار للاستئثار بحصة سوقية)).

وكان مؤشر أسعار الصلب الصيني انخفض إلى أدنى مستوياته منذ ثمانية أعوام، يوم 16 أغسطس. وفي أوروبا، هوّت الأسعار الفورية للفائف الصلب المُدرفلة على الساخن، بحوالي الخُمس منذ بداية العام الجاري.

وتسبب تباطؤ التشييد في الصين والنشاط الاقتصادي، في انخفاض الطلب المحلي، فيما اتسم مصنعو الصلب بالبطء في كبح إنتاجهم، ما أسفر عن فائض بالمعروض. وفي إشارة لشعور بكين بالقلق حيال المسألة، علّقت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، في أغسطس، منح الموافقات على إنشاء مصانع جديدة للصلب.

ومن المُتوقع أن تقفز شحنات الصلب الصينية إلى أوروبا على مدى الأشهر المقبلة، خاصة لفائف الصلب المُدرفلة على الساخن، التي تُستخدم في صنع منتجات مثل السيارات والآلات.

وذكر كولين ريتشاردسون مسؤول قطاع الصلب لدى شركة أرغوس ميديا، التي تقدم بيانات أسعار السلع: ((سنشهد طفرة خلال الأشهر المقبلة))، مضيفاً أن صادرات الصين كانت آخذة في الازدياد على مدى الاثني عشر شهراً الماضية.

ورغم فرض أوروبا تعريفات جمركية باهظة على الصلب الصيني، تُقدّر بنسبة 18.1% على الأقل، فقد تراجعت الأسعار المحلية في الصين للفائف الصلب المُدرفلة على الساخن مؤخراً، إلى درجة تجعلها تنافسية من حيث السعر في أوروبا، حتى بعد احتساب الرسوم الإضافية.

وأشار دانيال هاينز، كبير الخبراء الاستراتيجيين في السلع لدى ((إيه إن زد))، الذراع البحثية لواحد من أكبر المصارف الأسترالية، إلى استفادة منتجي الصلب الصينيين هذا العام من الطلب القوي نسبياً في أوروبا وآسيا. وعادة ما كان منتجو الصلب الصينيون يصدّرون ما يتراوح بين 7% و10% من إجمالي الإنتاج.

وأوضح: ((مع معاناة المنتجين في بعض من هذه المناطق، مثل أوروبا، من ارتفاع تكاليف الطاقة على وجه الخصوص، فقد مهّد ذلك الطريق أمام منتجي الصلب الصينيين)). وسلّط هاينز الضوء مع ذلك على بعض المؤشرات في الأشهر الأخيرة بشأن انحسار الطلب العالمي.

وحذّرت ((باوو ستيل غروب))، أكبر منتجة للصلب على مستوى العالم، في أغسطس، من أن قطاع الصلب يواجه شتاء طويلاً وقارصاً، وقد يكون أسوأ من الأزمات السابقة التي لحقت بالصلب في عامي 2008 و2015.

وبلغت الخسائر التي مني بها مصنعو الصلب في الصين 2.8 مليار يوان صيني، ما يعادل 390 مليون دولار أمريكي، في السبعة أشهر الأولى من العام، بحسب البيانات الرسمية. وأشارت ((ماي ستيل)) إلى تحقيق 1% فقط من مصانع الصلب الصينية للأرباح.