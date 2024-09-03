بيانات الوظائف.. هل تدفع «الفيدرالي» إلى خفض أكبر لأسعار الفائدة؟

عادةً ما تجذب بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة اهتماماً كبيراً، إلا أن تقرير يوم الجمعة المقبل سيحظى بترقب استثنائي هذه المرة، حيث يرى المستثمرون أن البيانات ستكون حاسمة في تحديد حجم الخفض الأول المتوقع لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال الشهر الجاري.

ويتوقع الخبراء إضافة 163 ألف وظيفة إلى قوائم الوظائف الأمريكية في أغسطس، استناداً إلى استطلاع أجرته ((رويترز))، لكن ثمّة تبايناً كبيراً في التوقعات الفردية.

وخلال الشهر الماضي، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول خلال الندوة السنوية للبنك المركزي في جاكسون هول بوايومنغ، على مخاوفه حيال أخطار ضعف سوق العمل، رغم أنه حذر من أن توقيت ووتيرة خفض الفائدة لا يزالان يعتمدان على البيانات المستقبلية.

وقال كيفن فلاناغان، رئيس استراتيجية الدخل الثابت لدى مؤسسة ((ويزدوم تري)): إن ((بيانات الوظائف ستكون مهمة للغاية بالنسبة للأسواق، وكذلك للاحتياطي الفيدرالي. والطريقة التي صاغ بها باول الأمور في جاكسون هول جعلت بيانات الوظائف في بؤرة الاهتمام)).

ولا يزال المستثمرون غير متأكدين بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سينفذ خفضاً بمقدار ربع نقطة أو نصف نقطة مئوية خلال اجتماعه في منتصف شهر سبتمبر. وتشير التوقعات إلى أن الخفض بربع نقطة هو الأكثر احتمالية، لكن الأسعار تشير إلى احتمال بنسبة 30% لإجراء خفض أكبر، وفقاً لأداة ((فيد واتش)) التابعة لمجموعة سي إم إي.

كما تتزايد أهمية تقرير الجمعة بعد أن جاءت بيانات يوليو أقل من التوقعات. فقد ارتفعت الوظائف بمقدار 114 ألفاً فقط، وهو ما يقل كثيراً عن 175 ألف وظيفة كانت متوقعة، ما تسبب في موجة بيع حادة في الأسواق العالمية.

وقد تؤدي أي بيانات جديدة لا ترقى إلى مستوى التوقعات إلى إثارة المخاوف إزاء حدوث تباطؤ اقتصادي أكثر حدة من المتوقع، وزيادة رهانات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في وقت لاحق من الشهر.

وكان العديد من مؤشرات الأسهم الأوروبية قد حقق مستويات قياسية خلال شهر أغسطس، ويتوقع المستثمرون أن يلحق مؤشر فوتسي 100 في لندن بها قريباً.

وأغلق مؤشر الأسهم الأساسية في المملكة المتحدة الجمعة الماضي على انخفاض ببضع نقاط عند 8,376.6، لا تتعدى مجرد 70 نقطة أو 0.8%، عن المستوى القياسي البالغ 8,445.8 الذي سجله في مايو.

وارتفع المؤشر بنسبة 8.3% هذا العام، إلا أنه شهد تراجعاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ومع ذلك، بدأت المعنويات تتغير لصالحه، مدفوعة باقتناع المستثمرين بأن الانتخابات العامة في يوليو تمثل خطوة نحو هدوء المناخ السياسي ووجود المزيد من المؤشرات على تباطؤ التضخم.

وذكر ماكسيميليان أولير، رئيس قسم الأسهم الأوروبية في دويتشه بنك، أنه ((في أعقاب الانتخابات الأخيرة، أصبحت المملكة المتحدة الآن من بين الدول الأوروبية التي تتمتع بانخفاض لمستوى عدم اليقين السياسي)). ويعتبر البنك مؤشر فوتسي الأكثر تفضيلاً بين المؤشرات الأوروبية.

وأدى التعرض المحدود للأسواق البريطانية لأسهم التكنولوجيا إلى الحد من تأثير التقلبات الأخيرة في السوق، الناجمة عن نتائج أرباح شركة إنفيديا الأمريكية لصناعة الرقائق، التي أدت إلى تراجع وول ستريت في نهاية أغسطس.

كما زاد التفاؤل بفضل ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، حيث زاد بنسبة 3.1% منذ بداية العام، وهو ما ساعد في تهدئة مخاوف المستثمرين الأجانب من أن أموالهم في السوق قد تتآكل بسبب ضعف العملة، بحسب ما أشارت إليه تينيكي فريكي، رئيسة أبحاث الأسهم البريطانية بشركة ويفرتون لإدارة الاستثمار.

ومع ذلك، حذرت فريكي من أنه رغم إثبات مؤشر فوتسي 100 أنه ((أكثر دفاعية)) مقارنة بالأسهم الأمريكية، إلا أنه لم تتضح بعد الوتيرة التي ستنخفض بها أسعار الفائدة في المملكة المتحدة، وكيف ستتعامل الشركات مع حدوث تباطؤ محتمل في الاقتصادات الكبرى.

وفي تركيا من المتوقع أن يشهد معدل التضخم انخفاضاً حاداً في أغسطس، مما يعزز ثقة صناع السياسات بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل يحد من الزيادات السريعة في الأسعار.

ووفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة ((فاكت سيت)) لآراء خبراء الاقتصاد، من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين بمعدل سنوي قدره 53% في أغسطس، مقارنة بـ62% في الشهر السابق. كما توقع خبراء الاقتصاد قبل صدور تقرير معهد الإحصاء في تقرير معهد الإحصاء في تركيا، أن يتباطأ نمو الأسعار بشكل ملحوظ على أساس شهري بعد ارتفاعه إلى 3.2% في يوليو بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء التي أثرت على اقتصاد تركيا البالغ تريليون دولار.

وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو 2023، نفذت تركيا سياسات نقدية صارمة في إطار الجهود المبذولة لاستئناف رسم سياسات اقتصادية رشيدة.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 8.5% في يونيو 2023 إلى 50% في محاولة للحد من الطلب الاستهلاكي المحموم، الذي تسبب في خلق خلل اقتصادي حاد، إلى جانب اتساع العجز في الحساب الجاري.

وبدأت الإجراءات الجديدة، التي شملت أيضاً رفع الضرائب، تظهر علامات مبكرة على فعاليتها، حيث نجحت في تقليص عجز الحساب الجاري وتجديد احتياطيات البنك المركزي، التي استنفدتها السياسات الاقتصادية السابقة غير المعتادة. ومع ذلك، يعترف مسؤولو الاقتصاد في أحاديث خاصة بأن جزءاً كبيراً من تراجع التضخم، الذي بلغ 75% في مايو الماضي، كان نتيجة ارتفاع مستويات الأسعار في العام الماضي.

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