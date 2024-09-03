تحسين حياة كبار السن أمر ممكن وضروري

خلال زيارة لليابان، رأيتُ روبوتاً يرقص برشاقة مع اختصاصي للعلاج الطبيعي، أمام مجموعة من كبار السن المتحمسين خلال تمارينهم الصباحية. وفي هولندا، زرتُ سيدات مُسنَّات في بيوتهن برفقة مُمرِّضة اصطحبت كلبها لإدخال السعادة عليهن. وفي أمريكا، زرتُ داراً للمُسنِّين يُديرون فيها مكتبةً خاصةً بهم، حيث تكتظُّ الأرففُ بكتبٍ ألّفوها بأنفسهم.

إن الدول الغنية تسعى جاهدة للتعامل مع تزايد ارتفاع متوسط الأعمار أو الإصابة بالضعف أو الشعور بالوحدة، ويكمن جزء مهم من الحل في الحفاظ على استقلال الأفراد لأطول فترة ممكنة. لذلك، يجب أن يكون نظام الرعاية الذي يعدنا جميعاً بتجارب ذات مغزى أثناء مرحلة الشيخوخة، أكثر جاذبية من نظام يبدو وكأنه ملاذ أخير للتعامل مع التدهور المرتبط بالسن.

وفي المملكة المتحدة، يكتسب النقاش حول الرعاية الاجتماعية زخماً مرة أخرى، حيث تخلت وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، عن خطة مؤجلة لوضع ((سقف)) لتكاليف رعاية معينة. وأثار هذا القرار القلق.

ومع ذلك، فإن غريزة ريفز على صواب، فإصلاح الرعاية الاجتماعية، يتطلب تفكيراً أكبر حول التمويل والنهج المتبع مع ذوي الإعاقة. والطريقة الوحيدة لحل ما يبدو حالياً عقدة عويصة -تنطوي على موظفي رعاية يتقاضون أجوراً متدنية، وأسر متعثرة، ونقص في الأطباء، واكتظاظ للمستشفيات- هي تغيير الطرح السائد.

ويجب تأطير الرعاية الاجتماعية لكبار السن، بصفتها استثماراً إيجابياً يصب في مصلحة المجتمع ككل.

وفي ورقة عمل نشرتها مع زملائي في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، اقترحنا سلسلة من السياسات العملية، تهدف إلى تحسين نتائج الصحة والرعاية للأفراد فوق سن 65 عاماً.

وعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي قضاء فترات أطول في المستشفى بلا داعٍ، إلى الاعتماد على الآخرين في مرحلة مبكرة، بسبب سوء التغذية واضطراب النوم وتدهور الحالة البدنية.

على الجانب الآخر، يمكن أن يؤتي تكثيف إعادة التأهيل بثماره، فقد مكنت هذه العملية ثلثي المرضى في بعض المستشفيات الأمريكية من العودة إلى منازلهم، بعد سقوط مفاجئ أو عملية جراحية. ولكن ذلك يتطلب تغيير عقلية الموظفين من ((القيام بالعمل نيابة عنهم))، إلى ((القيام بالعمل معهم)).

وبالمثل، لا يمكن معالجة الشعور بالوحدة دائماً، بإرسال مثل هؤلاء الأشخاص إلى مركز نهاري. ففي النرويج، على سبيل المثال، يستخدم الناشطون تقنية الاتصال بين المستخدمين، لجعل كبار السن يتناولون وجبات الطعام عبر الإنترنت.

وثمّة افتراض واسع الانتشار، بأن كبار السن لا يسعون إلى الاختيار أو والصلاحيات. فيما هم في الواقع يريدون ذلك - ويجب أن يُسمح للمزيد منهم بإنفاق ميزانية الرعاية المخصصة لهم، وتوظيف أقاربهم، كما هي الحال في ألمانيا.

أعتقد أن المملكة المتحدة بحاجة إلى نظام تمويل متسق، ليحل محل النظام الحالي، الذي يتسم بالغموض والتعسف وعدم الإنصاف. ففي دور الرعاية، تقدم الأسر التي لديها أصول الدعم المتبادل لأولئك المؤهلين للحصول على المساعدة من الدولة.

وتعد ميزانيات الرعاية الصحية المستمرة التابعة للخدمات الصحية الوطنية، موضوعاً للعديد من الدعاوى القضائية، حيث يكافح الأشخاص بشدة لإثبات الحاجة إلى ((الرعاية الصحية الأولية))، وهو مصطلح لا يوجد له، للأسف، تعريف قانوني واضح.

وفي بعض النواحي، يبدو نظام المملكة المتحدة مشابهاً للنظام الذي كان معمولاً في ألمانيا قبل 30 عاماً. وقد قامت كل من ألمانيا واليابان بصياغة صناديق تأمين للرعاية الاجتماعية، تتميز بالشفافية والقابلية للتنبؤ والاستدامة، وهو ما خلق شعوراً بالتضامن الاجتماعي. فالجميع، بمن فيهم المتقاعدون، يدفعون للنظام، كما يستفيد الجميع منه.

وتتجاوز هذه المخططات ما هو أبعد من سقف تكاليف الرعاية، الذي اقتُرح في عام 2011، والذي أوقفته ريفز مؤخراً. وكان القصد هو تحديد الحد الأقصى الذي يتعين على أي شخص دفعه مقابل الرعاية الشخصية طيلة حياته (باستثناء تكاليف المعيشة اليومية).

ولكن لم ينفذ السياسيون هذه الخطة قط، ويرجع هذا جزئياً إلى أنها لن تفيد سوى عدد ضئيل نسبياً من الأسر، وأيضاً لأن وزارة الخزانة كانت مترددة في رفع الضرائب، دون أي تحسن مصاحب في جودة الرعاية.

وفي البلدان ذات أنظمة الرعاية الاجتماعية القائمة على ((الدفع المسبق))، فإن أحد التحديات السياسية يتمثل في الاعتقاد السائد بين العديد من كبار السن، بأنهم دفعوا ما يكفي من الضرائب لتغطية تكاليفهم خلال مرحلة الشيخوخة (رغم أن هذا ليس صحيحاً بالنسبة للكثيرين).

وثمة نقطة خلافية أخرى، خاصة في المملكة المتحدة، تتعلق بالإسكان. فالرغبة في توريث المسكن للأجيال المقبلة، قوية ومشروعة، وهي دفعت الساسة المتعاقبين إلى الوعد بعدم بيع المسكن لدفع تكاليف الرعاية، لكن قد لا يكون من الممكن تجاهل القيمة لأكبر أصول أغلب الناس عند تقييم ثروتهم.

وسيتعين على حزب العمال إيجاد تمويل إضافي، خاصة أنه يخاطر بإفلاس أصحاب العمل، مع تعهده برفع أجور موظفي الرعاية. وعموماً، فإن إصلاح النظام ليس مجرد مسألة فنية، بل لا بد أن يجذب الجمهور.

وهو ما يعني ضرورة وضع رؤية لتحسين التعامل مع قضية الشيخوخة، وهو ما قد يمنح الناس مغزى، كما أكد أتول غواندي بقوة، في كتابه ((لأن الإنسان فانٍ)). فكيفية معاملة كبار السن وذوي الإعاقة، هي الاختبار الحقيقي للمجتمع المتحضر.

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