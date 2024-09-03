قلق متزايد بشأن تأثير «أمازون» وجيف بيزوس على سوق الكربون

تثير ((أمازون)) ومجموعة جيف بيزوس الخيرية، التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، القلق بشأن تأثيرها على سوق ائتمانات الكربون. ويأتي هذا القلق في خضم جدل متزايد حول كيفية سعي شركات التكنولوجيا الكبرى والشركات الكبرى الأخرى لتحقيق أهداف مناخية صعبة.

ويُعد صندوق بيزوس للأرض من بين أبرز الممولين لمبادرة الأهداف المستندة إلى أسس علمية، وهي الهيئة المُعترف بها عالمياً من جانب شركات مثل ((أبل)) و((إتش آند إم)) في تحديد المعايير الطوعية وفرض قيود صارمة على استخدام الائتمانات الكربونية لتعويض الانبعاثات.

وتتوسع ((أمازون)) في مبادرتها الطوعية الخاصة، ووقعت عليها أكثر من 500 شركة تشمل ((أوبر)) و((آي بي إم)) و((مايكروسوفت))، ومن شأنها توفير طريقة بديلة لبلوغ الأهداف المناخية ولا تفرض حدوداً على استخدام الائتمانات الكربونية. وتمر مبادرة الأهداف المستندة إلى أسس علمية ذاتها بمرحلة لإعادة نظر في نهجها المتعلق بالتعويضات الكربونية، وهو ما قد يكون حاسماً لكبرى شركات التكنولوجيا، في وقت تُفضي فيه ثورة الذكاء الاصطناعي إلى طفرة في الانبعاثات بسبب الاستخدام الكبير لمراكز البيانات.

وازداد قلق خبراء ونشطاء بشأن قدرات ((أمازون)) وصندوق بيزوس، الذي يترأسه جيف بيزوس وخطيبته لورين سانشيز، في التأثير على مبادرة الأهداف المستندة إلى أسس علمية. وتتمتع هذه الأخيرة بنفوذ على ما إن كان بمقدور الكثير من المجموعات المؤسسية تحقيق هدف ((صافي الانبعاثات الصفري)) بصورة موثوقة. وأفاد شخص على صلة وثيقة بـ((أمازون)) بأن الشركة ((مختلفة كلياً)) عن صندوق بيزوس، مؤكداً بالقول: ((نعمل باستقلالية تامة عن بعضنا بعضاً)).

ومع ذلك، فقد أثار موظف سابق في المبادرة مخاوف بشأن التأثير المُحتمل لصندوق بيزوس على المعايير المناخية، وذلك في شكوى رفعها إلى مفوضية الجمعيات الخيرية بالمملكة المتحدة في يوليو الماضي. كذلك، فقد موّل الصندوق مؤسسات توظف ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة المبادرة.

وتعتزم مفوضية الجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة تقديم توصية للمبادرة، كجمعية خيرية مُسجلة في البلاد، بشأن كيفية إجراء تحسينات على حوكمتها، بما في ذلك ما يتعلق بتضارب المصالح، وذلك بحسب مراسلات اطلعت عليها ((فاينانشال تايمز)).

وأعلن صندوق بيزوس للأرض أنه ((يتطلع إلى قراءة ما توصلت إليه مفوضية الجمعيات الخيرية بالمملكة المتحدة)). ومن جهتها، قالت مبادرة الأهداف المستندة إلى أسس علمية: ((نعمل وفق عمليات حوكمة واضحة، بما في ذلك سياسة تضارب المصالح، ونواصل اتخاذ خطوات استباقية لتحسين هذه الآليات)).

وتمثل المؤسسات المانحة المتمتعة بصلات، سواء حالية أو تاريخية بكبرى الشركات، مثل ((بلومبرج فيلانثروبيز)) أو ((آيكيا فاونديشن)) أو ((روكفلر فاونديشن))، العماد المالي لتحديد المعايير البيئية ومجال حملات النشطاء. كما موّلت ((جوجل)) وذراعها الخيرية جهات في هذا النطاق.

ومع ذلك، فالمعركة حيال مستقبل مبادرة الأهداف المستندة إلى أسس علمية قد تكون حاسمة لجهود الشركات في تحقيق الأهداف المناخية. وأصيبت بعض الشركات بالإحباط بسبب القيود التي فرضتها المبادرة على استخدام الائتمانات الكربونية وجعلها قاصرة على 10% فقط من الانبعاثات. وعلى مدى العام الماضي، كانت ((أمازون)) و((مايكروسوفت)) من بين مئات الشركات التي حذفتها المبادرة من قائمتها المتعلقة بالمجموعات التي تتخذ خطوات طموحة بما يكفي لبلوغ هدف ((الصافي الصفري)). ويُعدّ صندوق بيزوس داعماً هو أيضاً لأبرز جهة في وضع معايير المحاسبة الكربونية، بروتوكول غازات الاحتباس الحراري، وتمر هي أيضاً بعملية إعادة نظر في نهجها في ما يتعلق بالتعويضات الكربونية.

ونُشر مؤخراً وصف لوظيفة لصالح مبادرة ((كلايمت آند نيتشر فاينانس))، التي شارك صندوق بيزوس في تأسيسها، لطلب موظف بإمكانه بناء استراتيجيات ((داعمة لسوق الكربون الطوعية))، التي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار حالياً.

ويُنظر إلى ((أمازون)) أنها تروّج لبدائل لمعايير المبادرة. وبالنسبة للشركات التي تختار التوقيع على ((التعهد المناخي))، يجب عليها التعهد ببلوغ هدف ((الصافي الصفري)) بحلول 2040، ((بما يتماشى)) والأهداف المُعلنة بموجب اتفاق باريس المناخي المُوقّع في عام 2015، لكن بإمكانها أن تختار بالتحديد مدى خفضها لانبعاثاتها الخاصة مقابل شراء التعويضات. وفي العام الماضي، أسهمت ((أمازون)) أيضاً في وضع معيار جديد بديل لسوق تعويض الكربون، يُدعى ((أباكوس))، ويهدف لاختبار جودة ائتمانات الكربون.

وعادة ما يكون شراء الائتمانات الكربونية أقل تكلفة بكثير مقارنة بخفض انبعاثات سلسلة التوريد، مما يجعلها الأداة المُفضّلة لبعض الرؤساء التنفيذيين في مواجهة الضغوط للوفاء بالتعهدات المناخية التي قطعوها للمساهمين.

وتمثّل ائتمانات الكربون طناً من ثاني أكسيد الكربون المُزال أو الذي يتم توفيره، أي عند حماية الأشجار أو حينما تحل الطاقة المتجددة محل الفحم على سبيل المثال، لكن من الصعب قياس منافعها. ويكمن الهدف من ائتمانات الطاقة في أن تمثّل طاقة متجددة جديدة وأن تُستخدم بالطريقة ذاتها لتعويض الانبعاثات.

وأعرب عاملون في مبادرة الأهداف المستندة إلى أسس علمية عن قلقهم بشأن حضور مجموعات الضغط لصالح ائتمانات الكربون والطاقة اجتماعات السياسة المناخية. ورد أحد المقربين من صندوق بيزوس على هذه الانتقادات: ((ليس بإمكانهم تحمّل حقيقة أنهم لم يعودوا متمتعين بتفويض مُطلق لوضع القواعد. فأهلاً بكم في عالم البالغين لتحديد المعايير)).

وتُعدّ ((أمازون)) الشركة الوحيدة التي موّلت الأعمال الرئيسة للمبادرة، لكنها مع ذلك لم تعد داعمة مالية حالياً. وتجدر الإشارة إلى تمويل كل من ((لافارج)) و((أرسيلور ميتال)) و((دانون)) و((آيكيا)) لمشروعات بعينها.

وقبل عامين ونصف، طلب أندرو ستير، الرئيس التنفيذي للصندوق، من مجلس إدارة المبادرة وإدارتها الاجتماع بمجموعة من كبرى الشركات الأمريكية المُدرجة، تضم في ((أمازون)) و((نتفليكس)) و((جنرال موتورز)) و((جونسون كونترولز)).

أعرب ستير حينها عن شعور الشركات بالإحباط من ((غياب مرونة)) المبادرة، بما في ذلك قواعدها التي تفرض قيود على استخدام الائتمانات الكربونية، وذلك بحسب رسالة بريد إلكتروني في عام 2022 اطلعت عليها ((فاينانشال تايمز)) وكانت صحيفة دي تسايت الألمانية أول من نشر عنها.

وكتب ستير في رسالة البريد الإلكتروني أن الاجتماع بإدارة مبادرة الأهداف المستندة إلى أسس علمية ومجلس إدارتها من شأنه أن يقطع شوطاً طويلاً في ((إظهار هذا النوع من الاحترام))، وبإمكانه الحيلولة دون توجّه لتأسيس جهة بديلة لوضع المعايير. وسلّط ستير الضوء على ((الدعم المالي الكبير)) الذي قدمه صندوق بيزوس لمساعدة المبادرة. أما المبادرة، فأعلنت أن تعاملاتها مع الشركات على مستوى العالم ((ملائمة كلياً)).

وفي مارس الماضي، دعم صندوق بيزوس تخفيفاً لقواعد المبادرة بشأن الائتمانات الكربونية في اجتماع دعا إليه، بحسب ما نشرت ((فاينانشال تايمز)) في وقت سابق. وأوضح شخص على صلة وثيقة بالصندوق أن الائتمانات لم تكن على جدول أعمال الاجتماع، وأن الصندوق لم يروّج لاستخدام الائتمانات خلال الاجتماع.

وبعد وقت قصير، أعلن مجلس إدارة المبادرة أنه سيسمح باستخدام الائتمانات الكربونية على نطاق واسع. واضطرت المبادرة في وقت لاحق إلى التراجع، بعدما تسبب القرار في صدور شكاوى عن الموظفين.

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