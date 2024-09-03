الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين مع ترقب المتداولين بيانات اقتصادية

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الين واليورو اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي ستؤثر على حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع.

وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.1060 دولار، وهو ليس بعيدا عن أدنى مستوى خلال أسبوعين البالغ 1.1042 دولار الذي لامسه في الجلسة السابقة.

وانخفض الين إلى 147.10 دولار خلال التعاملات المبكرة، وهو ما يقترب من أدنى مستوى في أسبوعين عند 147.16 والذي سجله أمس الاثنين.

وسيركز المستثمرون هذا الأسبوع على بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة بعد أن أيد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول الشهر الماضي البدء الوشيك في خفض أسعار الفائدة، في إشارة إلى مخاوف إزاء سوق العمل.

وقبل ذلك تصدر بيانات الوظائف الشاغرة غدا الأربعاء وتقرير طلبات إعانة البطالة يوم الخميس، والتي ستكون في دائرة الضوء.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع فرصة بنسبة 69 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عندما يجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 17 و18 سبتمبر أيلول، مع فرصة بنسبة 31 بالمئة لخفض بمقدار 50 نقطة أساس.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 101.69 في التعاملات المبكرة، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى في أسبوعين عند 101.79 الذي لامسه أمس الاثنين.

ونزل المؤشر 2.2 بالمئة في أغسطس

وسط توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجع الجنيه الإسترليني قليلا إلى 1.31425 دولار في التعاملات المبكرة. وانخفض الدولار الأسترالي 0.14 بالمئة إلى 0.6782 دولار، في حين هبط الدولار النيوزيلندي 0.18 بالمئة إلى 0.6223 دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز