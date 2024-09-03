هيئة النقل في لندن تؤكد تعرضها لهجوم إلكتروني

أعلنت هيئة النقل في لندن (تي إف إل) أنها تعرضت لـ"حادثة أمن سيبراني"، ولكنها أكدت أن هذا الحادث لم يؤثر على خدماتها في الوقت الراهن.

وقالت الهيئة في رسالة مقتضبة على موقعها الإلكتروني إنها "تواجه حالياً حادثة تتعلق بالأمن السيبراني"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأضافت الهيئة، التي تنقل 3.5 مليون مسافر يومياً عبر مترو أنفاق لندن، أنه "في هذه المرحلة، لا يوجد دليل على تعرض بيانات العملاء للاختراق، ولا يوجد أي تأثير على خدماتنا".

وأوضحت أن الهيئة، التي تدير أيضاً خطوط الحافلات والترام والقطارات، تعمل "بشكل وثيق" مع السلطات المعنية للتعامل مع الحادث.

وقال شاشي فيرما، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في الهيئة: "لقد قمنا بإدخال عدد من التدابير إلى أنظمتنا الداخلية للتعامل مع حادثة الأمن السيبراني الحالية. أمن أنظمتنا وبيانات العملاء مهم جداً بالنسبة لنا وسنواصل تقييم الوضع طوال فترة الحادث وبعدها."

وأضاف: "على الرغم من أننا بحاجة إلى إكمال تقييمنا الكامل، إلا أنه لا يوجد حالياً دليل على تعرض بيانات العملاء للاختراق. لا يوجد تأثير على خدمات الهيئة حالياً ونعمل بشكل وثيق مع وكالة الجرائم الوطنية ومركز الأمن السيبراني الوطني للاستجابة للحادث."

من جانبه، قالت الوكالة الوطنية للجريمة (إن سي إيه) والمركز الوطني للأمن السيبراني (إن سي إس سي) إنهما على تواصل مع هيئة النقل في لندن بشأن هذه الحادثة. أفادت مصادر لبي بي سي أن الأنظمة الخلفية في المقر الرئيسي للشركة تأثرت بشكل رئيسي، وطلب من الموظفين العمل من المنزل إذا كان ذلك ممكنًا.

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