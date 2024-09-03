هدف «عموري» في مرمى خصيف ينافس على جائزة الأجمل في تاريخ أبطال آسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هدف عمر عبد الرحمن ((عموري))، عندما كان لاعباً في صفوف نادي العين في مرمى الجزيرة يوم 6 مايو 2014، ضمن أفضل الأهداف التاريخية التي شهدتها بطولة دوري أبطال آسيا التي تم استحداثها بدوري أبطال آسيا للنخبة.
وتحدث الاتحاد القاري عن ((عموري))، بقوله إن المواجهة جمعت بين الفريقين في الدور ثمن النهائي، وكان على أرضية الملعب أحد أفضل لاعبي كرة القدم الإماراتيين على الإطلاق، والذي أثبت أنه صنع الفارق في مباراة الذهاب في أبوظبي.
وأضاف أنه بعد أن افتتح أسامواه جيان التسجيل للعين، خطف عمر عبد الرحمن الأضواء عندما جرب حظه من مسافة 25 متراً، وشاهد تسديدته بقدمه اليسرى تصطدم بالقائم وتسكن الشباك، بينما بقي حارس مرمى الجزيرة علي خصيف، متجمداً في مكانه.
وأشار في الختام إلى فوز ((عموري)) بعدد لا يحصى من الألقاب الفردية والجماعية مع نادي العين، وإلى أنه فشل رغم ذلك في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا مع ((الزعيم)). وكان العين توج بلقب أبطال آسيا 2024 بآخر نسخة بنظامه القديم.
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