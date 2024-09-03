Tuesday, 03 September 2024 07:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هدف «عموري» في مرمى خصيف ينافس على جائزة الأجمل في تاريخ أبطال آسيا

9/3/2024 12:13:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هدف عمر عبد الرحمن ((عموري))، عندما كان لاعباً في صفوف نادي العين في مرمى الجزيرة يوم 6 مايو 2014، ضمن أفضل الأهداف التاريخية التي شهدتها بطولة دوري أبطال آسيا التي تم استحداثها بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وتحدث الاتحاد القاري عن ((عموري))، بقوله إن المواجهة جمعت بين الفريقين في الدور ثمن النهائي، وكان على أرضية الملعب أحد أفضل لاعبي كرة القدم الإماراتيين على الإطلاق، والذي أثبت أنه صنع الفارق في مباراة الذهاب في أبوظبي.

وأضاف أنه بعد أن افتتح أسامواه جيان التسجيل للعين، خطف عمر عبد الرحمن الأضواء عندما جرب حظه من مسافة 25 متراً، وشاهد تسديدته بقدمه اليسرى تصطدم بالقائم وتسكن الشباك، بينما بقي حارس مرمى الجزيرة علي خصيف، متجمداً في مكانه.

وأشار في الختام إلى فوز ((عموري)) بعدد لا يحصى من الألقاب الفردية والجماعية مع نادي العين، وإلى أنه فشل رغم ذلك في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا مع ((الزعيم)). وكان العين توج بلقب أبطال آسيا 2024 بآخر نسخة بنظامه القديم.

MENAFN03092024000110011019ID1108628799

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث