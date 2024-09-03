هدف «عموري» في مرمى خصيف ينافس على جائزة الأجمل في تاريخ أبطال آسيا

اختار الاتحاد الآسيوي هدف عمر عبد الرحمن ((عموري))، عندما كان لاعباً في صفوف نادي العين في مرمى الجزيرة يوم 6 مايو 2014، ضمن أفضل الأهداف التاريخية التي شهدتها بطولة دوري أبطال آسيا التي تم استحداثها أبطال آسيا للنخبة.

وتحدث الاتحاد القاري عن ((عموري))، بقوله إن المواجهة جمعت بين الفريقين في الدور ثمن النهائي، وكان على أرضية الملعب أحد أفضل لاعبي الإماراتيين على الإطلاق، والذي أثبت أنه صنع الفارق في الذهاب في أبوظبي.

وأضاف أنه بعد أن افتتح أسامواه جيان التسجيل للعين، خطف عمر عبد الرحمن الأضواء عندما جرب حظه من مسافة 25 متراً، وشاهد تسديدته بقدمه اليسرى تصطدم بالقائم وتسكن الشباك، بينما بقي حارس مرمى الجزيرة علي خصيف، متجمداً في مكانه.

وأشار في الختام إلى فوز ((عموري)) بعدد لا يحصى من الألقاب الفردية والجماعية مع نادي العين، وإلى أنه فشل رغم ذلك في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا مع ((الزعيم)). وكان العين توج بلقب أبطال آسيا 2024 بآخر نسخة بنظامه القديم.