«دبي لكرة السلة» يتأهب للمشاركة في الدوري الأوروبي

أعلن فريق دبي لكرة السلة مشاركة لاعبيه المحترفين في منافسات جولة التأهيل للدوري الأوروبي، التي تقام ضمن رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي، ثاني أكبر دوري لمحترفي كرة السلة في العالم بعد دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة للمحترفين ((ان بي إيه)).

وتستضيف ((كوكاكولا أرينا)) في دبي يوم 22 سبتمبر الجاري، المواجهة الأولى للاعبي الفريق أمام فريق ريد ستار الصربي. وبحسب البيان الصادر أمس عن الفريق المؤسس حديثاً، تضم تشكيلته 12 لاعباً من الولايات المتحدة الأمريكية، وصربيا، وتركيا، والأردن، كرواتيا، والفلبين.