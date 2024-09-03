«دبي لكرة السلة» يتأهب للمشاركة في الدوري الأوروبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن فريق دبي لكرة السلة مشاركة لاعبيه المحترفين في منافسات جولة التأهيل للدوري الأوروبي، التي تقام ضمن رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي، ثاني أكبر دوري لمحترفي كرة السلة في العالم بعد دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة للمحترفين ((ان بي إيه)).
وتستضيف ((كوكاكولا أرينا)) في دبي يوم 22 سبتمبر الجاري، المواجهة الأولى للاعبي الفريق أمام فريق ريد ستار الصربي. وبحسب البيان الصادر أمس عن الفريق المؤسس حديثاً، تضم تشكيلته 12 لاعباً من الولايات المتحدة الأمريكية، وصربيا، وتركيا، والأردن، كرواتيا، والفلبين.
MENAFN03092024000110011019ID1108628798
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.