الجيش الأمريكي: الحوثيون هاجموا ناقلتي نفط بالبحر الأحمر

قال الجيش الأمريكي إن جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران هاجمت ناقلتي خام، هما أمجاد التي ترفع علم السعودية وبلو لاجون التي ترفع علم بنما، في البحر الأحمر أمس الاثنين واصفا الهجومين بأنهما "أفعال إرهابية متهورة".

وأعلنت جماعة الحوثي في وقت متأخر من مساء أمس مسؤوليتها عن استهداف السفينة (بلو لاجون) بعدة وطائرات مسيرة لكنها لم تذكر أي شيء عن الناقلة السعودية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الحوثيين هاجموا الناقلتين بصاروخين باليستيين وطائرة مسيرة انتحارية، ما أدى إلى إصابة السفينتين.

وذكر الجيش الأمريكي في بيان أن السفينتين كانتا محملتين بالنفط الخام، وأن الناقلة (أمجاد) كانت تحمل نحو مليوني برميل من النفط، واصفا الضربات بأنها "أفعال إرهابية متهورة من جانب الحوثيين".

وقال مصدران لرويترز في وقت سابق إن الناقلتين كانتا تبحران على مقربة من بعضهما البعض عندما أُصيبتا، لكنهما تمكنتا من مواصلة رحلتيهما دون أضرار كبيرة أو إصابات لأفراد على متنهما.

ولم ترد شركة (البحري) الوطنية السعودية للشحن المالكة لأمجاد على طلب للتعقيب حتى الآن. وتبلغ السعة القصوى للناقلة العملاقة ميلوني برميل.

ولم يتسن الحصول على تعقيب بعد من الشركة اليونانية (سي تريد مارين) التي تدير السفينة بلو لاجون التي تبلغ سعتها مليون برميل.

وقال أحد المصدرين إن من المستبعد أن تكون الناقلة أمجاد استُهدفت بشكل مباشر.

وتراقب السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، بقلق إطلاق الحوثيين صواريخ تمر فوق أراضيها لاستهداف السفن في البحر الأحمر. وتحاول الرياض إخراج نفسها من حرب فوضوية في اليمن وعداء مدمر مع إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين.

وبدأ الحوثيون شن ضربات بطائرات مُسيرة وصواريخ على البحر الأحمر في نوفمبر.

ويقولون إن الضربات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين الذين يتعرضون للهجوم خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتدمير مساحات كبيرة من القطاع وتسببت في أزمة إنسانية.

واندلعت الحرب في أعقاب هجوم مميت شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وشن الحوثيون أكثر من 70 هجوما أغرقوا فيها سفينتين واستولوا على واحدة وقتلوا ثلاثة بحارة على الأقل.

وقال مركز المعلومات البحرية المشترك الذي تديره قوات بحرية دولية تتابع هجمات الحوثيين إن ثلاث هجمات بالصواريخ الباليستية أصابت الناقلة بلو لاجون أمس الاثنين على بعد 70 ميلا بحريا شمال غربي ميناء الصليف بشمال اليمن.

وأضاف المركز في تقرير أن تقييماته "تشير إلى أن الناقلة بلو لاجون استُهدفت بسبب توقف سفن أخرى ضمن هيكل الشركة التي تتبعها في الآونة الأخيرة في موانئ بإسرائيل".

وتابع قائلا "جميع أفراد الطاقم بخير. تعرضت السفينة لأضرار طفيفة ولكنها لا تحتاج إلى مساعدة".