اعتقال 15 شخصًا بعد اعتداء على جنود أمريكيين في تركيا

أعلنت السلطات التركية يوم الإثنين أنها اعتقلت 15 شخصًا بعد اعتدائهم جسديًا على جنديين أمريكيين في شارع بمدينة إزمير الواقعة على الساحل الغربي للبلاد، وفقًا لما أفاد به مكتب حاكم إزمير والسفارة الأمريكية في تركيا.

وجاء في بيان صادر عن مكتب حاكم إزمير أن أعضاء في اتحاد الشباب التركي، وهو الفرع الشبابي للحزب الوطني (فاتان) القومي المعارض، هاجموا جسديًا جنديين أمريكيين كانا يرتديان ملابس مدنية في منطقة كوناك بمدينة إزمير.

وأضاف البيان أن خمسة جنود أمريكيين آخرين انضموا إلى الحادثة بعد رؤيتهم لما جرى، إلا أن الشرطة تدخلت بسرعة وألقت القبض على جميع المهاجمين البالغ عددهم 15 شخصًا. كما أكد البيان أن تحقيقًا قد فُتح في الحادثة.

في هذه الأثناء، قال متحدث باسم البيت الأبيض يوم الإثنين إن واشنطن "منزعجة" بسبب الهجوم، لكنه أضاف أن البيت الأبيض "يقدر أن الشرطة التركية تأخذ هذه المسألة على محمل الجد وتحاسب المسؤولين عنها".

من جانبها، أكدت السفارة الأمريكية لدى تركيا الهجوم، مشيرة إلى أن الجنود الأميركيين في أمان الآن.

وأوضحت السفارة على منصة "إكس": "يمكننا تأكيد التقارير التي تفيد بأن جنودًا أميركيين من أفراد الخدمة على متن السفينة يو إس إس واسب كانوا ضحايا اعتداء في إزمير، وأصبحوا الآن بأمان".

وذكرت السفارة أن السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس واسب"، وهي سفينة هجومية برمائية، تزور ميناء إزمير خلال هذا الأسبوع.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، نشر اتحاد الشباب التركي مقطع فيديو على منصة "إكس" يظهر مجموعة من الأشخاص وهم يمسكون رجلًا في الشارع ويضعون غطاءً قماشيًا أبيض اللون على رأسه بينما كانوا يرددون هتافات. وادعت المجموعة أن الرجل هو جندي أمريكي من طاقم السفينة يو إس إس واسب.

وقالت الجماعة القومية في منشورها: "لقد وضعنا كيسًا على رؤوس الجنود الأمريكيين من طاقم السفينة يو إس إس واسب... الجنود الأمريكيون الملطخة أيديهم بدماء جنودنا وآلاف الفلسطينيين لا يمكنهم أن يدنّسوا بلادنا".

وأضافت أن الجنود الأمريكيين لا ينبغي أن يكون لهم مكان في تركيا.

وفي منتصف شهر أغسطس الماضي، أجرت حاملة الطائرات "يو إس إس واسب" مناورات عسكرية مع سفن تركية في البحر الأبيض المتوسط.

وقد وُضعت تلك المناورات في خانة دعم إسرائيل من قبل وسائل إعلام تركية قريبة من المعارضة، لكن وزارة الدفاع التركية رفضت تلك الانتقادات مؤكدة أن المناورات "روتينية".

والتحقيقات مستمرة في الحادث، ويُنتظر أن تلقي الضوء على دوافع المهاجمين وما إذا كان هناك أي تداعيات دبلوماسية أوسع لهذا الاعتداء.