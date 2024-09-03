قرار بريطانيا تعليق تصدير الأسلحة لإسرائيل.. نظرة شاملة على الأسباب والتداعيات

أعلنت الحكومة البريطانية، في خطوة غير مسبوقة، تعليق 30 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل من بين 350 رخصة سارية، وذلك بسبب المخاوف من أن هذه الأسلحة قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

جاء هذا الإعلان من الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الذي أبدى قلقه العميق بشأن أساليب القتال الإسرائيلية التي تتسبب في سقوط ضحايا مدنيين وتدمير البنية التحتية.

الأسلحة التي يشملها القرار

القرار يشمل فقط الأسلحة التي يُحتمل استخدامها في الصراع مع حركة حماس في قطاع غزة، مثل مكونات الطائرات العسكرية والطائرات النفاثة والهليكوبتر والمسيّرات. ومع ذلك، فإن أجزاء مقاتلات إف-35 مستثناة

من قرار التعليق، نظراً لأن وقف تصديرها قد يؤثر على برنامج الطائرات العالمي بأسره. تجدر الإشارة إلى أن الصادرات البريطانية تمثل أقل من واحد بالمئة من إجمالي الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل.

مأسباب القرار



تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط متزايدة من المجتمع الدولي والأوساط السياسية داخل المملكة المتحدة، خاصة بعد فوز حزب العمال في الانتخابات التي جرت في يوليو. حيث واجه الحزب انتقادات من بعض المشرعين الذين طالبوا باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه السياسات الإسرائيلية في غزة. وأكد لامي أن القرار يعكس قلق الحكومة البريطانية من أن بعض الأسلحة قد تُستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

تداعيات القرار



القرار يُعتبر نقطة تحول في العلاقات البريطانية الإسرائيلية، حيث يعكس تغييراً كبيراً في السياسة البريطانية تجاه النزاع في غزة. وقد أثار القرار ردود فعل غاضبة من قِبَل المسؤولين الإسرائيليين، حيث وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت القرار بأنه "مخيب للآمال" و"غير مبرر" في ظل الصراع الجاري على عدة جبهات. أما وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس فقد اعتبر القرار بمثابة "رسالة ملتبسة" قد تُفسر بشكل سلبي من قِبَل حماس وداعميها.

تأثير القرار على الحرب



من غير المتوقع أن يؤثر قرار تعليق التراخيص بشكل ملموس على مسار الصراع أو أمن إسرائيل، حيث أشار لامي إلى أن تعليق هذه الرخص لن يكون له تأثير كبير على القدرات العسكرية الإسرائيلية. فالقرار يُعتبر خطوة رمزية أكثر من كونه تغييرا حاسما في التوازن العسكري. ومع ذلك، قد يشكل سابقة في كيفية تعامل الحكومات الغربية مع الصراعات الإنسانية والتأثيرات المحتملة على سياسات الأسلحة الدولية.

ردود الفعل



لاقى القرار استحساناً من بعض الجهات الحقوقية التي ترى فيه خطوة إيجابية نحو تعزيز احترام القانون الدولي، حيث وصفه منسق الأبحاث في حملة ضد تجارة الأسلحة سام بيرلو فريمان بأنه "خطوة متأخرة لكنها موضع ترحيب". ومع ذلك، أشار إلى أن استثناء أجزاء إف-35 من التعليق "مشين وغير مبرر تماماً". في المقابل، تواجه الحكومة البريطانية انتقادات من بعض الدوائر الدولية والمحلية التي تعتبر أن القرار قد لا يكون كافياً أو فعالاً في معالجة القضايا الإنسانية في غزة.

القرار هو الأول من نوعه منذ بدء النزاع الحالي في غزة، لكنه يأتي بعد انخفاض كبير في قيمة التصاريح الممنوحة لبيع الأسلحة لإسرائيل، والتي انخفضت بأكثر من 95 بالمئة إلى أدنى مستوى لها في 13 عاماً. بعد بداية النزاع، تمت الموافقة على العديد من التراخيص لعناصر مدنية غير قاتلة، مثل الدروع الواقية والخوذ العسكرية ومركبات الدفع الرباعي المصفحة.

تأثير القرار

على العلاقات البريطانية الإسرائيلية

في ضوء هذا القرار، قد تشهد العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل مزيداً من التوترات والضغوط الدولية. من المحتمل أن يتم مراقبة تأثير القرار عن كثب، وقد يتطلب الأمر تقييمات إضافية لمعرفة كيفية تأثيره على سياسة الأسلحة البريطانية والعلاقات الدولية. كما قد يشهد المجتمع الدولي مزيداً من النقاش حول كيفية تعزيز المساءلة والشفافية في مبيعات الأسلحة لدول الصراع.



