القيادة المركزية الأمريكية تعلن استمرار عمليات الإنقاذ لسفينة نفط يونانية مشتعلة في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان يوم الاثنين أن عمليات الإنقاذ جارية في جنوب البحر الأحمر لسفينة مملوكة لليونان لا تزال مشتعلة بعد تعرضها لهجوم في أغسطس من قبل المتمردين الحوثيين .

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن ناقلة النفط "سونيون"، التي لا تزال مشتعلة، "تهدد بإمكانية حدوث كارثة بيئية كبيرة."

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنه صباح يوم الإثنين، تعرضت ناقلتان لهجوم من قبل المتمردين الحوثيين قبالة سواحل اليمن.

وأوضحت أن الناقلة "بلو لاجون" التي ترفع علم بنما وتديرها اليونان، والناقلة "أمجاد" التي ترفع العلم السعودي وتديرها المملكة، قد أصيبتا بصاروخين باليستيين ونظام جوي غير مأهول في وقت مبكر من يوم الإثنين. وكانت كلا الناقلتين محملتين بالنفط الخام وقت الهجوم.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الناقلة "أمجاد" كانت تحمل حوالي مليوني برميل من النفط، مضيفة أن هذا يعادل تقريبا ضعف الكمية الموجودة على متن السفينة "سونيون"، التي تعرضت لهجوم من قبل المتمردين الحوثيين في 21 أغسطس.

وأضافت القيادة المركزية: "إن هذه الأعمال الإرهابية المتهورة من قبل الحوثيين تستمر في زعزعة استقرار التجارة الإقليمية والعالمية، وتعرض حياة البحارة المدنيين والنظم البيئية البحرية للخطر."

وأطلق المسلحون الحوثيون النار مرارا على السفن التجارية في الممر البحري الحيوي للبحر الأحمر، الذي يتصل بالبحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر.

ويقول الحوثيون إن الهجمات تهدف إلى دعم جماعة حماس الفلسطينية المسلحة من خلال جعل وصول السفن التجارية إلى إسرائيل أكثر صعوبة.

وفي رد على الهجمات، نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا عدة ضربات عسكرية ضد مواقع حوثية في اليمن.