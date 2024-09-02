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الكويتي فيصل الراجحي يتأهل إلى نهائي 1500 متر جريا على الكرسي في (بارالمبياد باريس)

9/2/2024 11:53:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 2 - 9 (كونا) -- تأهل البطل الكويتي فيصل الراجحي اليوم الاثنين إلى نهائي 1500 متر فئة (تي 54) من مسابقات الجري على الكرسي في بارالمبياد باريس.
وحل الراجحي ثانيا بتصفيات مجموعته في الجولة الاولى مسجلا زمنا قدره 16ر05ر3 دقيقة في المنافسات التي أقيمت على (استاد دو فرانس) قرب باريس.
فيما حقق الامريكي دانيال رومنشك المركز الأول في تصفيات المجموعة ذاتها مسجلا زمنا قدره 10ر05ر3 دقيقة ليتأهل إلى نهائي الفئة نفسها التي ستقام يوم غد الثلاثاء.
وأحرز الراجحي أول من امس السبت الميدالية البرونزية في 5000 متر فئة (54 تي) بزمن قدره 99ر55ر10 دقيقة بالدورة البارالمبية الحالية. (النهاية)

م ع / م ع ح ع




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