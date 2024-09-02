الكويتي فيصل الراجحي يتأهل إلى نهائي 1500 متر جريا على الكرسي في (بارالمبياد باريس)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 2 - 9 (كونا) -- تأهل البطل الكويتي فيصل الراجحي اليوم الاثنين إلى نهائي 1500 متر فئة (تي 54) من مسابقات الجري على الكرسي في بارالمبياد باريس.
وحل الراجحي ثانيا بتصفيات مجموعته في الجولة الاولى مسجلا زمنا قدره 16ر05ر3 دقيقة في المنافسات التي أقيمت على (استاد دو فرانس) قرب باريس.
فيما حقق الامريكي دانيال رومنشك المركز الأول في تصفيات المجموعة ذاتها مسجلا زمنا قدره 10ر05ر3 دقيقة ليتأهل إلى نهائي الفئة نفسها التي ستقام يوم غد الثلاثاء.
وأحرز الراجحي أول من امس السبت الميدالية البرونزية في 5000 متر فئة (54 تي) بزمن قدره 99ر55ر10 دقيقة بالدورة البارالمبية الحالية. (النهاية)
م ع / م ع ح ع
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