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(أوتشا): أكثر من 442 ألفا عدد المتضررين من السيول بالسودان

9/2/2024 11:53:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 2 - 9 (كونا) -- أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوتشا) اليوم الاثنين أن عدد السودانيين المتضررين من الأمطار والسيول وصل إلى أكثر من 442600 شخص في 13 ولاية من أصل 18 مع نزوح 124 ألفا على الأقل.
وأشار المكتب في بيان صحفي إلى تضرر كبير في البنية التحتية نتيجة استمرار هطول الأمطار الغزيرة ما أثر على استخدام الطرق مبينا أن الفيضانات أدت إلى انتشار واسع للعقارب والثعابين في الولاية الشمالية ونهر النيل ما يزيد من المخاطر على المجتمعات المحلية التي تعاني نقصا في العلاج.
كما حذر من أن المياه الراكدة ترفع خطر تفشي الأمراض في الولايات المتضررة لافتا الى أن السودان سجل 2895 حالة إصابة بالكوليرا منها 112 حالة وفاة مرتبطة بالوباء في الفترة من 22 يوليو إلى مطلع الشهر الجاري وفقا لتقارير صادرة عن وزارة الصحة السودانية.
وذكر البيان أن منظمة الصحة العالمية وفرت مسبقا إمدادات طبية لمكافحة الكوليرا في الولايات عالية الخطورة تحسبا لتفشي الوباء وأكملت إنشاء 12 وحدة علاج. (النهاية)

م ع م / ر س




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