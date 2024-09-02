(أوتشا): أكثر من 442 ألفا عدد المتضررين من السيول بالسودان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الخرطوم - 2 - 9 (كونا) -- أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوتشا) اليوم الاثنين أن عدد السودانيين المتضررين من الأمطار والسيول وصل إلى أكثر من 442600 شخص في 13 ولاية من أصل 18 مع نزوح 124 ألفا على الأقل.
وأشار المكتب في بيان صحفي إلى تضرر كبير في البنية التحتية نتيجة استمرار هطول الأمطار الغزيرة ما أثر على استخدام الطرق مبينا أن الفيضانات أدت إلى انتشار واسع للعقارب والثعابين في الولاية الشمالية ونهر النيل ما يزيد من المخاطر على المجتمعات المحلية التي تعاني نقصا في العلاج.
كما حذر من أن المياه الراكدة ترفع خطر تفشي الأمراض في الولايات المتضررة لافتا الى أن السودان سجل 2895 حالة إصابة بالكوليرا منها 112 حالة وفاة مرتبطة بالوباء في الفترة من 22 يوليو إلى مطلع الشهر الجاري وفقا لتقارير صادرة عن وزارة الصحة السودانية.
وذكر البيان أن منظمة الصحة العالمية وفرت مسبقا إمدادات طبية لمكافحة الكوليرا في الولايات عالية الخطورة تحسبا لتفشي الوباء وأكملت إنشاء 12 وحدة علاج. (النهاية)
م ع م / ر س
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