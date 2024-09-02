وزير الاعلام البحريني يؤكد ضرورة أن يواصل الاعلام الخليجي تعزيز العلاقات الخليجية الراسخة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 2 - 9 (كونا) -- شدد وزير الإعلام البحريني الدكتور رمزان النعيمي اليوم الاثنين على ضرورة أن يواصل الإعلام الخليجي دوره البناء في تعزيز العلاقات التاريخية الراسخة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونبذ كل ما من شأنه المساس بالنسيج الاجتماعي.
وقالت وكالة الانباء البحرينية ان وزير الاعلام البحريني اكد في تصريح صحفي
اهمية تسليط الضوء على "ما يجمعنا كدول خليجية من علاقات تاريخية راسخة تعد نموذجا متميزا يحتذى به على مستوى الدول".
وأشار النعيمي الى أن هذا النموذج أرساه الحرص المتواصل من قادة دول مجلس التعاون على ترسيخ هذه العلاقات والارتقاء بها في مختلف المجالات منوها بما يجمع شعوبها من تاريخ ومصير مشترك.
ولفت الى أهمية الاحتفاء بقصص النجاح الخليجية التي تعكس عمق هذه العلاقات وقوتها ووحدة أهدافها "بما يصب في صالح وحدتنا الخليجية وتعزيز تماسكنا على جميع المستويات". (النهاية)
خ ن ع / ر ج
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