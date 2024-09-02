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وزير الاعلام البحريني يؤكد ضرورة أن يواصل الاعلام الخليجي تعزيز العلاقات الخليجية الراسخة

9/2/2024 11:53:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 2 - 9 (كونا) -- شدد وزير الإعلام البحريني الدكتور رمزان النعيمي اليوم الاثنين على ضرورة أن يواصل الإعلام الخليجي دوره البناء في تعزيز العلاقات التاريخية الراسخة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونبذ كل ما من شأنه المساس بالنسيج الاجتماعي.
وقالت وكالة الانباء البحرينية ان وزير الاعلام البحريني اكد في تصريح صحفي اهمية تسليط الضوء على "ما يجمعنا كدول خليجية من علاقات تاريخية راسخة تعد نموذجا متميزا يحتذى به على مستوى الدول".
وأشار النعيمي الى أن هذا النموذج أرساه الحرص المتواصل من قادة دول مجلس التعاون على ترسيخ هذه العلاقات والارتقاء بها في مختلف المجالات منوها بما يجمع شعوبها من تاريخ ومصير مشترك.
ولفت الى أهمية الاحتفاء بقصص النجاح الخليجية التي تعكس عمق هذه العلاقات وقوتها ووحدة أهدافها "بما يصب في صالح وحدتنا الخليجية وتعزيز تماسكنا على جميع المستويات". (النهاية)

خ ن ع / ر ج



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