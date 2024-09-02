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لجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الثالث عشر

9/2/2024 11:53:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 2 – 9 (كونا) -- عقدت لجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الثالث عشر في العاصمة القطرية اليوم الاثنين.
وأشاد رئيس الهيئة العامة للضرائب القطرية خليفة الكواري خلال كلمة له بالتعاون البناء بين الدول الأعضاء مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يعكس روح التعاون الخليجي ويمثل فرصة لتعزيز التكامل الضريبي وتبادل الخبرات والتجارب وتنسيق السياسات وتوحيد الجهود لمعالجة التحديات الضريبية.
وأكد الكواري التزام دولة قطر بمواصلة دعم جهود التعاون الخليجي مضيفا أن النقاشات التي شهدها الاجتماع تساهم بشكل فعال في تطوير آليات التنسيق الضريبي بين دول مجلس التعاون "ما يعزز من مرونة وكفاءة أنظمتنا الضريبية ويساهم في بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية".
وقال إن استضافة قطر لهذا الاجتماع الثالث عشر تأتي تأكيدا على التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الخليجي والتدريبي على كافة الأصعدة والمستويات "وترسيخا لتجربتنا انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 التي تمثل خارطة الطريق نحو أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وعلى رأسها تحقيق التنمية المستدامة وتكريس استمرار العيش الكريم لشعبنا جيلا بعد جيل".
من جهته أثنى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد السنيدي على جهود دولة قطر وما قدمته من عمل ودعم ومساندة لإنجاح عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار السنيدي إلى أن الاجتماع حفل بالعديد من المواضيع المتعلقة بالسياسة الضريبية التي تسهم في مسيرة العمل الدؤوب المشترك بين دول مجلس التعاون. (النهاية)

س س س / ر ج



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