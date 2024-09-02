لجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الثالث عشر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 2 – 9 (كونا) -- عقدت لجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الثالث عشر في العاصمة القطرية اليوم الاثنين.
وأشاد رئيس الهيئة العامة للضرائب القطرية خليفة الكواري خلال كلمة له بالتعاون البناء بين الدول الأعضاء مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يعكس روح التعاون الخليجي ويمثل فرصة لتعزيز التكامل الضريبي وتبادل الخبرات والتجارب وتنسيق السياسات وتوحيد الجهود لمعالجة التحديات الضريبية.
وأكد الكواري التزام دولة قطر بمواصلة دعم جهود التعاون الخليجي مضيفا أن النقاشات التي شهدها الاجتماع تساهم بشكل فعال في تطوير آليات التنسيق الضريبي بين دول مجلس التعاون "ما يعزز من مرونة وكفاءة أنظمتنا الضريبية ويساهم في بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية".
وقال إن استضافة قطر لهذا الاجتماع الثالث عشر تأتي تأكيدا على التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الخليجي والتدريبي على كافة الأصعدة والمستويات "وترسيخا لتجربتنا انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 التي تمثل خارطة الطريق نحو أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وعلى رأسها تحقيق التنمية المستدامة وتكريس استمرار العيش الكريم لشعبنا جيلا بعد جيل".
من جهته أثنى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد السنيدي على جهود دولة قطر وما قدمته من عمل ودعم ومساندة لإنجاح عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار السنيدي إلى أن الاجتماع حفل بالعديد من المواضيع المتعلقة بالسياسة الضريبية التي تسهم في مسيرة العمل الدؤوب المشترك بين دول مجلس التعاون. (النهاية)
س س س / ر ج
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