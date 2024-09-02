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مسؤول امني كويتي: مذكرة التفاهم بالأمن السيبراني مع الامارات دعامة قوية بمواجهة التهديدات

9/2/2024 11:53:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن
ابوظبي - 2 - 9 (كونا) -- أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني اللواء ركن متقاعد مهندس محمد بوعركي اليوم الاثنين أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع دولة الإمارات الشقيقة في مجال الأمن السيبراني باعتبارها خطوة ودعامة قوية للتعاون الثنائي في مواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة.
وقال بوعركي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب التوقيع في أبوظبي إن إبرام هذه المذكرة هو ثمرة اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بمجالات الأمن السيبراني.
وأشار إلى أن المذكرة تنطوي على 14 هدفا رئيسيا أبرزها تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية التي تسهم في الإنذار المبكر للهجمات الإلكترونية بين البلدين وزيادة الدورات التدريبية للعناصر البشرية خصوصا أن الإمارات تحتل المرتبة الثانية إقليميا والخامسة عالميا في مجال الأمن السيبراني.
وذكر أن من ضمن الأهداف أيضا تبادل المحتوى الخاص بأطر برامج التوعية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية الضرورية في استراتيجيات الأمن السيبراني والتوعية ومشاركة المعلومات والخبرات بشأن التهديدات للهجمات.
ولفت إلى أن من أهداف توقيع المذكرة أيضا التعاون والتنسيق بين الكويت والإمارات بشأن تنظيم التمارين السيبرانية علاوة على استحداث الجوائز والمسابقات لاكتشاف المواهب والمهارات والطاقات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.
وبين بوعركي أن الأهداف المرجوة من توقيع مذكرات التفاهم هو تكثيف سبل التعاون في كل ما يتعلق بالأمن السيبراني سواء الموارد البشرية من خلال الدورات التدريبية والتقنيات وأفضل الممارسات وسبل تحقيق القدرات الدفاعية وتطويرها وتبادل الخبرات بين البلدين فيما يتعلق بالاستجابة للحوادث وتقليل الهجمات الإلكترونية والتصدي لها.
وأضاف أن توقيع المذكرات سواء مع الدول الرائدة في التصنيف العالمي للأمن السيبراني مثل الإمارات أو السعودية وباقي الدول الاخرى يصب في مصلحة المركز الوطني في الكويت لاسيما أنه حديث النشأة بما يساهم في رفع مؤشر تصنيف البلاد في المجال ذاته.
وأفاد بأن الهجمات السيبرانية تتبدل مع الوقت بشكل سريع توازيا مع النهوض التكنولوجي ما يتطلب أهمية توقيع مثل هذه المذكرات لتحقيق الغاية في بناء القدرات الدفاعية والتصدي لها وصولا إلى تحقيق الهدف المنشود من مركز الأمن السيبراني في الكويت لتحقيق بيئة سيبرانية آمنة.
وثمن بوعركي الدعم المقدم من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح لتوقيع هذه الاتفاقية ووزارة الخارجية الكويتية على رأسها الوزير عبدالله اليحيا واعضاء السفارة في ابوظبي لتسهيل اجراءات توقيع الاتفاقية معربا عن أمله في تفعيل كل ما جاء في بنودها بأقرب وقت ممكن لتحقيق الأهداف المرجوة من المركز. (النهاية)

س خ م / ر ج



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