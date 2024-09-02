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القيادة المركزية الامريكية تعلن القبض على قيادي في (داعش) واستعادة مقاتلين هاربين في سوريا

9/2/2024 11:53:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 2 – 9 (كونا) –- اعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) اليوم الاثنين انها القت القبض على زعيم بارز في ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) واستعادة مقاتلين هاربين في عملية مشتركة تمت في سوريا وبالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية.
وذكرت (سنتكوم) في بيان على صحفتها بموقع (اكس) ان "قوات سنتكوم تمكنت خلال الساعات الاولى من صباح الأول من سبتمبر وبالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية من القبض على قيادي في (داعش) يدعى خالد الدندل وهو وسيط يقدم الدعم لمقاتلي التنظيم الذين هربوا من أحد مراكز الاحتجاز في مدينة الرقة السورية مؤخرا".
وكان خمسة عناصر من داعش (روسيان وافغانيان وليبي واحد) قد فروا من مركز الاحتجاز في الرقة قبل ان تعتقل قوات سوريا الديمقراطية اثنين منهما ويستمر البحث عن الثلاثة الاخرين.
واضاف البيان ان "الهدف الأساسي ل(داعش) يظل في تحرير مقاتليه المحتجزين حاليا لتغذية إحياء التنظيم من جديد" مؤكدا ان قوات القيادة المركزية الأمريكية ستواصل وبالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية "ضمان عدم هروب معتقلين آخرين والهزيمة الدائمة لداعش".
من جهته قال قائد القيادة المركزية الامريكية الجنرال اريك كوريلا في البيان انه "لا يزال هناك أكثر من 9 آلاف معتقل من (داعش) في أكثر من 20 منشأة احتجاز تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في سوريا وهو بمثابة جيش كامل قيد الاحتجاز وإذا هرب عدد كبير منهم فسوف يشكل ذلك خطرا جديا على المنطقة وخارجها".
واكد كوريلا ان الولايات المتحدة ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لإعادة مقاتلي (داعش) إلى دولهم الأصلية "للبت النهائي في أمرهم" مشددا على التزام (سنتكوم) بدعم شركائها لتعزيز الاستقرار الإقليمي. (النهاية)

أ م م / ر ج



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