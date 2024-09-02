القيادة المركزية الامريكية تعلن القبض على قيادي في (داعش) واستعادة مقاتلين هاربين في سوريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 2 – 9 (كونا) –- اعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) اليوم الاثنين انها القت القبض على زعيم بارز في ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) واستعادة مقاتلين هاربين في عملية مشتركة تمت في سوريا وبالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية.
وذكرت (سنتكوم) في بيان على صحفتها بموقع (اكس) ان "قوات سنتكوم تمكنت خلال الساعات الاولى من صباح الأول من سبتمبر وبالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية من القبض على قيادي في (داعش) يدعى خالد الدندل وهو وسيط يقدم الدعم لمقاتلي التنظيم الذين هربوا من أحد مراكز الاحتجاز في مدينة الرقة السورية مؤخرا".
وكان خمسة عناصر من داعش
(روسيان وافغانيان وليبي واحد) قد فروا من مركز الاحتجاز في الرقة قبل ان تعتقل قوات سوريا الديمقراطية اثنين منهما ويستمر البحث عن الثلاثة الاخرين.
واضاف البيان ان "الهدف الأساسي ل(داعش) يظل في تحرير مقاتليه المحتجزين حاليا لتغذية إحياء التنظيم من جديد" مؤكدا ان قوات القيادة المركزية الأمريكية ستواصل وبالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية "ضمان عدم هروب معتقلين آخرين والهزيمة الدائمة لداعش".
من جهته قال قائد القيادة المركزية الامريكية الجنرال اريك كوريلا في البيان انه "لا يزال هناك أكثر من 9 آلاف معتقل من (داعش) في أكثر من 20 منشأة احتجاز تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في سوريا وهو بمثابة جيش كامل قيد الاحتجاز وإذا هرب عدد كبير منهم فسوف يشكل ذلك خطرا جديا على المنطقة وخارجها".
واكد كوريلا ان الولايات المتحدة ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لإعادة مقاتلي (داعش) إلى دولهم الأصلية "للبت النهائي في أمرهم" مشددا على التزام (سنتكوم) بدعم شركائها لتعزيز الاستقرار الإقليمي. (النهاية)
أ م م / ر ج
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