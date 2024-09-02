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وزير خارجية الإمارات: دولة الكويت شريك استراتيجي وجزء أصيل من مسيرة التقدم والازدهار في المنطقة

9/2/2024 11:53:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) ابوظبي - 2 - 9 (كونا) -- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد اليوم الاثنين أن دولة الكويت شريك استراتيجي لبلاده في كافة المجالات وجزء أصيل من مسيرة التقدم والازدهار في المنطقة.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن ذلك جاء في كلمة ألقاها الشيخ عبدالله بن زايد خلال ترؤسه الجانب الإماراتي في أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين دولة الكويت ودولة الإمارات التي عقدت في العاصمة أبوظبي فيما ترأس الجانب الكويتي وزير الخارجية عبدالله اليحيا.
ورحب الشيخ عبدالله بن زايد في مستهل كلمته بوزير الخارجية الكويتي مؤكدا أن انعقاد الدورة الخامسة "يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين التي أرسى دعائمها المغفور لهم الشيخ زايد بن سلطان يدا بيد مع أخيه الشيخ صباح السالم الصباح وأخيه الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمهم الله".
وأضاف "بكل همة وعزم نستمر اليوم باستكمال مسيرة التعاون والعمل المشترك" بقيادة وتوجيهات قائدي البلدين حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد حفظهما الله ورعاهما.
وأكد أن "أكثر ما يميز العلاقات الإماراتية - الكويتية وتطورها المستمر هي الروابط الاجتماعية والثقافية التي تجمع الشعبين الشقيقين وما يشمله ذلك من أواصر الأخوة والصداقة ووحدة التراث والتاريخ والقيم المشتركة" مضيفا "أن هذا الترابط سنستمر بتعزيزه والبناء عليه لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار المشترك في مختلف المجالات".
كما أكد أن دولة الإمارات كانت وما زالت ترى في شقيقتها الكويت شريكا إستراتيجيا في كافة المجالات وجزءا أصيلا من مسيرة التقدم والازدهار في الخليج العربي والمنطقة برمتها.
وذكر أن "تجارتنا الثنائية غير النفطية حققت نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية لتبلغ أعلى مستوياتها تاريخيا عام 2023 بقيمة إجمالية تجاوزت الـ12 مليار دولار".
وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد "نتطلع باستمرار لتوسيع قاعدة شراكاتنا مع أشقائنا في الكويت ويتضمن ذلك قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية".
وأشار إلى أن "دولة الإمارات تؤمن بضرورة التعاون مع أشقائنا وشركائنا الرئيسيين ضمن مختلف المؤسسات الدولية والمنصات متعددة الأطراف وعليه فإننا نتطلع إلى الاستمرار بالدعم المتبادل لترشيحات البلدين الشقيقين في المؤسسات والمحافل العالمية إضافةً إلى تعزيز شراكاتنا على المستوى متعدد الأطراف".
وشدد على إن دولة الإمارات تؤكد موقفها الداعم بشأن حقل الدرة وملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.(النهاية)

س خ م / ف ا س




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