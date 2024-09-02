الألعاب البارالمبية: الصين تواصل تصدر قائمة الميداليات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 2 - 9 (كونا) -- حافظت الصين اليوم الاثنين على صدارة قائمة ترتيب الدول المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في باريس ب43 ميدالية ذهبية متفوقة بذلك على بريطانيا التي لديها رصيد اجمالي يبلغ 54 ميدالية لكن في حوزتها 29 ذهبية فقط.
ويبلغ اجمالي ميداليات الصين 87 من بينها 43 ذهبية و30 فضية و14 برونزية في حين أنه لدى بريطانيا 29 ذهبية و15 فضية و10 برونزيات.
بدورها أحرزت الولايات المتحدة الامريكية 42 ميدالية متنوعة متفوقة بذلك على البرازيل بأربع ميداليات في حين تحل فرنسا الدولة المضيفة بالمرتبة الخامسة ب 11 ميدالية ذهبية و10 فضيات و13 برونزية.
وفي مسابقات (بارا ترياثلون) التي اقيمت بعد ان تم تأجيلها 24 ساعة لعدم جودة المياه في نهر السين فاز الفرنسي أليكسيس هانكينكان بالميدالية الذهبية بعد ان قطع المسافة بزمن 01ر58 دقيقة.
وجاء في المركز الثاني الامريكي كارسون كلوف بزمن 47ر00ر1 ساعة فيما حصد الميدالية البرونزية الاسباني نيل ريودافيتس بزمن 10ر01ر1 ساعة. (النهاية)
م ع / ر ج
MENAFN02092024000071011013ID1108628697
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