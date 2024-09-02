(سنتكوم) .. الحوثيون هاجموا ناقلتي نفط بصاروخين ومسيرة وألحقوا أضرارا فيهما

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 2 – 9 (كونا) –- أعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) اليوم الاثنين ان ميليشيات الحوثي هاجمت ناقلتي نفط
في البحر الاحمر قبالة اليمن بصاورخين باليستيين ومسيرة وتسببت بأضرار فيهما.
وقالت (سنتكوم) في بيان على صفحتها بموقع (اكس) "ان الحوثيين المدعومين من ايران هاجموا صباح اليوم بصاروخين ومسيرة السفينة (بلو لاغون) التي ترفع علم بنما وتديرها اليونان وسفينة (امجاد) التي ترفع علم السعودية ما ادى الى اصابة السفينتين اللتين كانتا محملتين بالنفط الخام".
واضاف البيان "ان السفينة (امجاد) كانت تحمل ما يقرب من مليوني برميل نفط اي ضعف الكمية الموجودة على متن السفينة اليونانية (دلنا سونيون) التي هاجمها الحوثيون في 21 اغسطس الماضي ولا تزال جهود الانقاذ جارية لتلافي وقوع كارثة بيئية كبرى جراء السفينة اليونانية المعطلة".
ودان البيان "استمرار هذه الأعمال الإرهابية المتهورة التي يرتكبها الحوثيون في زعزعة استقرار التجارة الإقليمية والعالمية فضلا عن تعريض حياة البحارة المدنيين والنظم البيئية البحرية للخطر".
واكد ان القيادة المركزية الأمريكية ستواصل العمل مع الشركاء والحلفاء الدوليين لحماية التجارة والتخفيف من التأثيرات المحتملة على البيئة رغم التصرفات غير المسؤولة والمتهورة للحوثيين المدعومين من إيران".
وكان الحوثيون قد بدأوا بشن ضربات جوية بطائرات مسيرة وصواريخ على البحر الأحمر في نوفمبر الماضي فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في الحرب على قطاع غزة.
يذكر ان الخارجية الامريكية قد دانت في بيانات عدة استمرار الهجمات على السفن التجارية من قبل ميليشيات الحوثي خصوصا السفن التي تحمل مساعدات انسانية.
واعلنت الولايات المتحدة في 17 يناير الماضي إعادة إدراج ميليشيات (الحوثي) على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتركزة في المنطقة. (النهاية)
ا م م / ر ج
MENAFN02092024000071011013ID1108628696
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