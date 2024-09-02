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(سنتكوم) .. الحوثيون هاجموا ناقلتي نفط بصاروخين ومسيرة وألحقوا أضرارا فيهما

9/2/2024 11:53:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 2 – 9 (كونا) –- أعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) اليوم الاثنين ان ميليشيات الحوثي هاجمت ناقلتي نفط في البحر الاحمر قبالة اليمن بصاورخين باليستيين ومسيرة وتسببت بأضرار فيهما.
وقالت (سنتكوم) في بيان على صفحتها بموقع (اكس) "ان الحوثيين المدعومين من ايران هاجموا صباح اليوم بصاروخين ومسيرة السفينة (بلو لاغون) التي ترفع علم بنما وتديرها اليونان وسفينة (امجاد) التي ترفع علم السعودية ما ادى الى اصابة السفينتين اللتين كانتا محملتين بالنفط الخام".
واضاف البيان "ان السفينة (امجاد) كانت تحمل ما يقرب من مليوني برميل نفط اي ضعف الكمية الموجودة على متن السفينة اليونانية (دلنا سونيون) التي هاجمها الحوثيون في 21 اغسطس الماضي ولا تزال جهود الانقاذ جارية لتلافي وقوع كارثة بيئية كبرى جراء السفينة اليونانية المعطلة".
ودان البيان "استمرار هذه الأعمال الإرهابية المتهورة التي يرتكبها الحوثيون في زعزعة استقرار التجارة الإقليمية والعالمية فضلا عن تعريض حياة البحارة المدنيين والنظم البيئية البحرية للخطر".
واكد ان القيادة المركزية الأمريكية ستواصل العمل مع الشركاء والحلفاء الدوليين لحماية التجارة والتخفيف من التأثيرات المحتملة على البيئة رغم التصرفات غير المسؤولة والمتهورة للحوثيين المدعومين من إيران".
وكان الحوثيون قد بدأوا بشن ضربات جوية بطائرات مسيرة وصواريخ على البحر الأحمر في نوفمبر الماضي فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في الحرب على قطاع غزة.
يذكر ان الخارجية الامريكية قد دانت في بيانات عدة استمرار الهجمات على السفن التجارية من قبل ميليشيات الحوثي خصوصا السفن التي تحمل مساعدات انسانية.
واعلنت الولايات المتحدة في 17 يناير الماضي إعادة إدراج ميليشيات (الحوثي) على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتركزة في المنطقة. (النهاية)

ا م م / ر ج



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