موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - البطل الكويتي فيصل الراجحي يتأهل إلى نهائي 1500 متر فئة (تي 54) من مسابقات الجري على الكرسي في بارالمبياد باريس مسجلا زمنا قدره 16ر05ر3 دقيقة في المنافسات التي أقيمت على (استاد دو فرانس) قرب باريس.

لندن - بريطانيا تعلن عن حظر فوري لمبيعات بعض الأسلحة للاحتلال الاسرائيلي بسبب استخدامها على الفلسطينيين في قطاع غزة بطرق تخالف القانون الدولي الإنساني ووزارة الخارجية البريطانية تؤكد ان الحظر يشمل 30 نوعا من الأسلحة او المعدات العسكرية من مجموع 350 نوعا يتم تزويد جيش الاحتلال بها.

واشنطن – القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) تعلن أنها ألقت القبض على زعيم بارز في ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وأنها استعادت مقاتلين هاربين في عملية مشتركة تمت في سوريا بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية.

تونس - الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تعلن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل والتي تتضمن ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالي قيس سعيد ورئيس (حركة الشعب) زهير المغزاوي ورئيس (حركة عازمون) العياشي زمال.

الخرطوم - مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوتشا) يعلن أن عدد السودانيين المتضررين من الأمطار والسيول وصل إلى أكثر من 442600 شخص في 13 ولاية من أصل 18 مع نزوح 124 ألفا على الأقل.

اسلام اباد - السلطات الأفغانية تعلن أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بينما أصيب 13 آخرون في تفجير انتحاري بالعاصمة كابول.

واشنطن - شبكة (سي ان ان) الاخبارية تذكر ان السلطات الأمريكية صادرت طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من جمهورية الدومينيكان ونقلتها إلى فلوريدا على اعتبار أن "شراء الطائرة كان انتهاكا للعقوبات الأمريكية من بين قضايا جنائية أخرى ضد مادورو". (النهاية) ر ج