موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - البطل الكويتي فيصل الراجحي يتأهل إلى نهائي 1500 متر فئة (تي 54) من مسابقات الجري على الكرسي في بارالمبياد باريس مسجلا زمنا قدره 16ر05ر3 دقيقة في المنافسات التي أقيمت على (استاد دو فرانس) قرب باريس.
لندن - بريطانيا تعلن عن حظر فوري لمبيعات بعض الأسلحة للاحتلال الاسرائيلي بسبب استخدامها على الفلسطينيين في قطاع غزة بطرق تخالف القانون الدولي الإنساني ووزارة الخارجية البريطانية تؤكد ان الحظر يشمل 30 نوعا من الأسلحة او المعدات العسكرية من مجموع 350 نوعا يتم تزويد جيش الاحتلال بها.
واشنطن – القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) تعلن أنها ألقت القبض على زعيم بارز في ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وأنها استعادت مقاتلين هاربين في عملية مشتركة تمت في سوريا بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية.
تونس - الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تعلن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل والتي تتضمن ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالي قيس سعيد ورئيس (حركة الشعب) زهير المغزاوي ورئيس (حركة عازمون) العياشي زمال.
الخرطوم - مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوتشا) يعلن أن عدد السودانيين المتضررين من الأمطار والسيول وصل إلى أكثر من 442600 شخص في 13 ولاية من أصل 18 مع نزوح 124 ألفا على الأقل.
اسلام اباد - السلطات الأفغانية تعلن أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بينما أصيب 13 آخرون في تفجير انتحاري بالعاصمة كابول.
واشنطن - شبكة (سي ان ان) الاخبارية تذكر ان السلطات الأمريكية صادرت طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من جمهورية الدومينيكان ونقلتها إلى فلوريدا على اعتبار أن "شراء الطائرة كان انتهاكا للعقوبات الأمريكية من بين قضايا جنائية أخرى ضد مادورو". (النهاية) ر ج
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