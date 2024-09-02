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مناقصة للإشراف على مشروع شرق سترة الإسكاني بـ((2,9)) مليون دينار

9/2/2024 11:52:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ : ‬نوال‭ ‬عباس الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00




فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬10‭ ‬مناقصات‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬متصرفة‭.‬

وتنافست‭ ‬5‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬عامة‭ ‬طرحتها‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الاولية‭ ‬لتصميم‭ ‬وخياطة‭ ‬وتوريد‭ ‬الملابس‭ ‬الرسمية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توريد‭ ‬الأحذية‭ ‬لموظفي‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭. ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬الكوهجي‭ ‬للسلامة‭ ‬الصناعية‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬و791‭ ‬دينارا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ذا‭ ‬يونيفورم‭ ‬هب‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬34‭ ‬الفا‭ ‬و138‭ ‬دينارا‭.‬

تدعو‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬الشركات‭ ‬المتخصصة‭ ‬لتقديم‭ ‬عروضها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تصميم‭ ‬وخياطة‭ ‬وتوريد‭ ‬الازياء‭ ‬الرسمية‭ ‬وأحذية‭ ‬السلامة‭ ‬لتقديم‭ ‬مقترحاتهم‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص،‭ ‬وعلى‭ ‬الراغبين‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬المناقصة‭ ‬شراء‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭ ‬وتقديم‭ ‬عطاءاتهم‭ ‬حسب‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الموضوعة‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬المشاركة‭ ‬توفير‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬البدلات‭ ‬والأحذية،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬استبعاد‭ ‬العروض‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬عينات‭ ‬من‭ ‬البدلات‭ ‬والأحذية‭.‬

وتنافست‭ ‬6‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬الاسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬لطلب‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬خدمات‭ ‬استشارية‭ (‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬العقود‭) ‬لإدارة‭ ‬العقود‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬بناء‭ ‬مشروع‭ ‬شرق‭ ‬سترة‭ ‬الإسكاني‭ ‬ ‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة،‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وتقدمت‭ ‬مؤسسة‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬للاستشارات‭ ‬الهندسية‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬و961‭ ‬ألفا،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬سند‭ ‬للهندسة‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬478‭ ‬ألفا‭ ‬و218‭ ‬دينارا‭.‬

الغرض‭ ‬من‭ ‬المناقصة‭ ‬هو‭ ‬اختيار‭ ‬وتوظيف‭ ‬استشاري‭ ‬هندسي‭ ‬مناسب‭ ‬لتنفيذ‭ ‬إدارة‭ ‬العقود‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬بناء‭ ‬مشروع‭ ‬شرق‭ ‬سترة‭ ‬الإسكاني‭ ‬ ‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬ ‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬إجمالي‭ ‬531‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬مع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الثانوية‭ ‬والأساسية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭. ‬تم‭ ‬توضيح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬حول‭ ‬المشروع‭ ‬ونطاق‭ ‬الخدمات‭ ‬وخريطة‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬بنود‭ ‬الاتفاق‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬6‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحة‭ ‬الاولية‭ ‬لصيانة‭ ‬جميع‭ ‬مباني‭ ‬ومرفقات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭. ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ SHAHEEN
‬‏ ELECTROMECHANIC ‭ ‬ بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬و875‭ ‬ألفا‭ ‬و400‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬بي1‭ ‬خدماتكم‭ ‬للصيانة‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬930‭ ‬ألفا‭ ‬و155‭ ‬دينارا‭.‬

تبحث‭ ‬مركز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬عن‭ ‬مقاول‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬اعمال‭ ‬التشغيل‭ ‬والصيانة‭ ‬الشاملة،‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬المقاول‭ ‬مسؤولا‭ ‬عن‭ ‬التشغيل‭ ‬السلس‭ ‬للخدمات‭ ‬الكهروميكانيكية‭ ‬وأنظمة‭ ‬الجهد‭ ‬المنخفض‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المرافق‭ ‬الصحية‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الصيانة‭ ‬الوقائية‭ ‬المخطط‭ ‬لها‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬صيانة‭ ‬الأعطال‭ ‬العادية‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬العمل‭ ‬الرسمية‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ (‬ساعات‭ ‬تشغيل‭ ‬المنشأة‭). ‬وهو‭ ‬مسؤول‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬حضور‭ ‬مكالمات‭ ‬الطوارئ‭. ‬المعايير‭ ‬الإلزامية‭: ‬يجب‭ ‬على‭ ‬مقدم‭ ‬العطاء‭ ‬تقديم‭ ‬رصيد‭ ‬مصرفي‭ ‬للأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭ ‬وسيتم‭ ‬استبعاد‭ ‬العرض‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يرفق‭ ‬الرصيد‭ ‬المصرفي‭ ‬للأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭ (‬مايو‭ ‬ ‭ ‬يونيو‭ ‬ ‭ ‬يوليو‭) ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الرصيد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬250 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

بينما‭ ‬تنافست‭ ‬8‭ ‬شركات‭ ‬لمناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬لتطوير‭ ‬ممشى‭ ‬الاستقلال،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركةً‭ ‬ AL ‭ ‬ ASAYEL ‭ ‬ GENERAL ‭ ‬ TRADING ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬99‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ JAHECON ‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬301‭ ‬ألف‭ ‬و165‭ ‬دينارا‭.
‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬الأعمال‭ ‬باسم‭ ‬الأعمال‭ ‬الإنشائية‭ ‬والتي‭ ‬تتكون‭ ‬مما‭ ‬يلي‭ ‬تغيير‭ ‬الأرضيات‭ ‬المطاطية‭ ‬إلى‭ ‬أرضيات‭ ‬أسفلت،‭ ‬وتوريد‭ ‬وإصلاح‭ ‬المعدات‭ ‬الرياضية‭ ‬الذكية،‭ ‬وتطوير‭ ‬منطقة‭ ‬المدخل‭ ‬الرئيسي،‭ ‬وتطوير‭ ‬منطقة‭ ‬لعب‭ ‬الأطفال‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الهياكل‭ ‬وجميع‭ ‬الأعمال‭ ‬المرتبطة‭ ‬به‭.‬

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