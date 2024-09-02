مناقصة للإشراف على مشروع شرق سترة الإسكاني بـ((2,9)) مليون دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت : نوال عباس
الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس مظاريف 10 مناقصات مطروحة من جهات متصرفة.
وتنافست 5 شركات على مناقصة عامة طرحتها مراكز الرعاية الصحية الاولية لتصميم وخياطة وتوريد الملابس الرسمية بالإضافة إلى توريد الأحذية لموظفي مراكز الرعاية الصحية. وتقدمت شركة الكوهجي للسلامة الصناعية بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 3 آلاف و791 دينارا، بينما تقدمت شركة ذا يونيفورم هب بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 34 الفا و138 دينارا.
تدعو مراكز الرعاية الصحية الأولية الشركات المتخصصة لتقديم عروضها في مجال تصميم وخياطة وتوريد الازياء الرسمية وأحذية السلامة لتقديم مقترحاتهم بهذا الخصوص، وعلى الراغبين بالمشاركة في المناقصة شراء وثائق المناقصة وتقديم عطاءاتهم حسب الاشتراطات الموضوعة في وثائق المناقصة، كما أن على الشركات المشاركة توفير عينات من البدلات والأحذية، حيث سيتم استبعاد العروض التي لا تحتوي على عينات من البدلات والأحذية.
وتنافست 6 شركات على مناقصة طرحتها وزارة الاسكان والتخطيط العمراني لطلب تقديم عروض خدمات استشارية (مرحلة ما بعد العقود) لإدارة العقود والإشراف على أعمال بناء مشروع شرق سترة الإسكاني – المرحلة الثالثة، مملكة البحرين.
وتقدمت مؤسسة محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 2 مليون دينار و961 ألفا، بينما تقدمت شركة سند للهندسة بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 478 ألفا و218 دينارا.
الغرض من المناقصة هو اختيار وتوظيف استشاري هندسي مناسب لتنفيذ إدارة العقود والإشراف على أعمال بناء مشروع شرق سترة الإسكاني – المرحلة الثالثة – الذي يضم إجمالي 531 وحدة سكنية مع البنية التحتية الثانوية والأساسية المرتبطة بها. تم توضيح المزيد من التفاصيل حول المشروع ونطاق الخدمات وخريطة الموقع في قسم بنود الاتفاق.
كما تنافست 6 شركات على مناقصة طرحتها مراكز الرعاية الصحة الاولية لصيانة جميع مباني ومرفقات الرعاية الصحية الأولية. وتقدمت شركة SHAHEEN
ELECTROMECHANIC بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 2 مليون و875 ألفا و400 دينار، بينما تقدمت شركة بي1 خدماتكم للصيانة بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 930 ألفا و155 دينارا.
تبحث مركز الرعاية الصحية الأولية عن مقاول متخصص في اعمال التشغيل والصيانة الشاملة، بحيث يكون المقاول مسؤولا عن التشغيل السلس للخدمات الكهروميكانيكية وأنظمة الجهد المنخفض في جميع المرافق الصحية وتنفيذ الصيانة الوقائية المخطط لها بالإضافة إلى أعمال صيانة الأعطال العادية خلال ساعات العمل الرسمية المتفق عليها (ساعات تشغيل المنشأة). وهو مسؤول أيضا عن حضور مكالمات الطوارئ. المعايير الإلزامية: يجب على مقدم العطاء تقديم رصيد مصرفي للأشهر الثلاثة الماضية وسيتم استبعاد العرض إذا لم يرفق الرصيد المصرفي للأشهر الثلاثة الماضية (مايو – يونيو – يوليو) أو إذا كان الرصيد أقل من 250 , 000 دينار بحريني.
بينما تنافست 8 شركات لمناقصة طرحتها بلدية المنطقة الجنوبية لتطوير ممشى الاستقلال، وتقدمت شركةً AL ASAYEL GENERAL TRADING بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 99 ألف دينار، بينما تقدمت شركة JAHECON بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 301 ألف و165 دينارا.
يشار إلى الأعمال باسم الأعمال الإنشائية والتي تتكون مما يلي تغيير الأرضيات المطاطية إلى أرضيات أسفلت، وتوريد وإصلاح المعدات الرياضية الذكية، وتطوير منطقة المدخل الرئيسي، وتطوير منطقة لعب الأطفال وغيرها من الهياكل وجميع الأعمال المرتبطة به.
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