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ستاندرد تشارترد يتوّج بجائزة ((الأكثر ابتكارًا في إدارة الثروات الرقمية في البحرين 2024))

9/2/2024 11:52:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حصل‭ ‬بنك‭ ‬ستاندرد‭ ‬تشارترد‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬الأكثر‭ ‬ابتكارًا‭ ‬في‭ ‬حلول‭ ‬إدارة‭ ‬الثروات‭ ‬الرقمية‭ ‬ ‭ ‬البحرين‭ ‬2024‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬‮«‬ Global ‭ ‬ Business ‭ ‬ Outlook ‭ ‬ Awards ‮»‬‭ ‬المرموقة،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تكريماً‭ ‬لجهود‭ ‬البنك‭ ‬الاستثنائية‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬مالية‭ ‬متقدمة‭ ‬ومبتكرة،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بالتميز‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭.‬

تُعرف‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬‭ ‬‮«‬ Global ‭ ‬ Business ‭ ‬ Outlook بقدرتها‭ ‬على‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تميزت‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬عملها،‭ ‬وتقدّم‭ ‬الجوائز‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬تقييم‭ ‬دقيقة‭ ‬وشاملة،‭ ‬حيث‭ ‬يتضمن‭ ‬هذا‭ ‬التقييم‭ ‬مراجعة‭ ‬شاملة‭ ‬لأداء‭ ‬الشركات،‭ ‬ومدى‭ ‬ابتكارها،‭ ‬والتزامها‭ ‬بالجودة‭ ‬والخدمة‭.

ويُعد‭ ‬فوز‭ ‬بنك‭ ‬ستاندرد‭ ‬تشارترد‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬الأكثر‭ ‬ابتكارًا‭ ‬في‭ ‬حلول‭ ‬إدارة‭ ‬الثروات‭ ‬الرقمية‮»‬‭ ‬دليلاً‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مالية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحدث‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية،‭ ‬كما‭ ‬يبرز‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬الدور‭ ‬الرائد‭ ‬للبنك‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬إدارة‭ ‬الثروات‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائه‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بكفاءة‭ ‬وفعالية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬كونال‭ ‬فارما،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الثروات‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬ستاندرد‭ ‬تشارترد،‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بفوز‭ ‬البنك‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬ووصفها‭ ‬بأنها‭ ‬تتويج‭ ‬لجهود‭ ‬البنك‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬مصرفية‭ ‬رقمية‭ ‬مبتكرة،‭ ‬وتؤكد‭ ‬ريادته‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وأضاف‭ ‬فارما‭: ‬‮«‬إن‭ ‬حصولنا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬المرموق‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬بتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬استثنائية‭ ‬لعملائنا،‭ ‬حيث‭ ‬نعمل‭ ‬باستمرار‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬حلول‭ ‬مخصصة‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬المالية،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬منصتنا‭ ‬الرقمية‭ ‬المتطورة‭ ‬لصناديق‭ ‬الاستثمار‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬تزويدهم‭ ‬بوصول‭ ‬سهل‭ ‬وآمن‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬المالية‭. ‬كما‭ ‬نؤكد‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬سيواصل‭ ‬جهوده‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانته‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬وتطوير‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‮»‬‭.‬

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