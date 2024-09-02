ستاندرد تشارترد يتوّج بجائزة ((الأكثر ابتكارًا في إدارة الثروات الرقمية في البحرين 2024))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حصل بنك ستاندرد تشارترد البحرين على جائزة «الأكثر ابتكارًا في حلول إدارة الثروات الرقمية – البحرين 2024» من قبل « Global Business Outlook Awards » المرموقة، حيث تأتي هذه الجائزة تكريماً لجهود البنك الاستثنائية في تقديم حلول مالية متقدمة ومبتكرة، مما يعكس التزام البنك بالتميز في قطاع الخدمات المصرفية.
تُعرف جوائز « « Global Business Outlook بقدرتها على تسليط الضوء على الشركات الرائدة التي تميزت في مجالات عملها، وتقدّم الجوائز بناءً على عملية تقييم دقيقة وشاملة، حيث يتضمن هذا التقييم مراجعة شاملة لأداء الشركات، ومدى ابتكارها، والتزامها بالجودة والخدمة.
ويُعد فوز بنك ستاندرد تشارترد في فئة «الأكثر ابتكارًا في حلول إدارة الثروات الرقمية» دليلاً على التزام البنك بتقديم خدمات مالية عالية الجودة وفقاً لأحدث المعايير العالمية، كما يبرز هذا الفوز الدور الرائد للبنك في تقديم حلول إدارة الثروات الرقمية التي تلبي احتياجات عملائه في البحرين بكفاءة وفعالية.
وبهذه المناسبة أعرب كونال فارما، رئيس قسم الثروات والخدمات المصرفية للأفراد في البحرين لدى بنك ستاندرد تشارترد، عن بالغ فخره واعتزازه بفوز البنك بهذه الجائزة ووصفها بأنها تتويج لجهود البنك المتواصلة في مجال تقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة، وتؤكد ريادته في هذا المجال.
وأضاف فارما: «إن حصولنا على هذا التكريم المرموق يعكس التزامنا الراسخ بتوفير تجربة مصرفية استثنائية لعملائنا، حيث نعمل باستمرار على تطوير حلول مخصصة تلبي تطلعاتهم المالية، ومن خلال منصتنا الرقمية المتطورة لصناديق الاستثمار نتمكن من تزويدهم بوصول سهل وآمن إلى مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية، مما يسهم في تحقيق أهدافهم المالية. كما نؤكد أن البنك سيواصل جهوده لتعزيز مكانته الرائدة في هذا المجال، من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة وتطوير الحلول المبتكرة».
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