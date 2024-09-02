Tuesday, 03 September 2024 07:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


1042 استفسارا و2800 تقييم لجرائم غسل الأموال

9/2/2024 11:51:46 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقت الهيئة العامة للأوقاف في 2023 نحو 1042 طلبا واستفسارا من جهات مختصة تتعلق بحالات اشتباه بجرائم غسل الأموال، وتمت معالجة 34.75% منها، وبلغ عدد حالات الإفصاح عن البيانات والقوائم المالية للأوقاف 1318 وقفا بـ64.90%، بينما سجلت عمليات معالجة طلبات تسجيل الأوقاف 4 عمليات بـ52%، في وقت سجل فيه تقييم مخاطر الأوقاف بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2800 تقييم، وبلغ عدد الأوقاف الصادر لها رقم وطني موحد 5711 وقفا بـ53.4%، وسجل الفحص الرقابي على الأوقاف، للتأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، 767 فحصا بـ107.80%.
الأوقاف المجهولة
ضمن خطتها للحصر والكشف عن الأوقاف المجهولة، أنشأت الهيئة مشروعا متخصصا عبر إعداد آليات للتعرف على الأوقاف المجهولة بطرق جديدة، بالإضافة للإبلاغ. وتتضمن تلك الآليات الكتابة لوزارة العدل بإحاطة الهيئة بكل ما يصل إليها عن أوقاف مجهولة، مما أسهم في جمع أكثر من 120 ألف بيان عن الأوقاف واردة من وزارتي العدل والطاقة وشركة المياه، وغيرها من الجهات الحكومية.
جهات معتمدة
أطلقت الهيئة العامة للأوقاف خدمة تسجيل بيانات النظار والراغبين في أعمال النظارة، لبناء قاعدة بيانات وفقا لما تضمنته لائحة تنظيم أعمال النظارة، حيث تهدف عملية التسجيل إلى تأهيل النظار، ومن بعدها تصدر لهم التراخيص، حيث تم إصدار الموافقة على تسجيل أكثر من 91 ناظر وقف. كما نفذت الهيئة حملة توعوية حول لائحة تنظيم أعمال النظارة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تؤهل النظار عبر مركز الريادة الوقفي بالتعاون مع جهات التدريب المعتمدة. وقد عززت الهيئة بيئة العمل في قطاع الأوقاف، ونجحت في بدء العمل، والوصول لمرحلة متقدمة في بناء نظام ((CHECK))، لتوفير بيئة عمل متكاملة يسهل استخدامها في عمليات الإشراف والرقابة ومكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالعمل الوقفي، وتقديم التقارير الدقيقة باحترافية وشفافية.
بلاغات وشكاوى معالجة
ضد النظار ومن يتولى أعمال إدارة الأوقاف
731
الدراسات والاستشارات القضائية
201
مباشرة بلاغات عن أوقاف مجهولة
309
طلبات خدمة التداخل لمصلحة الوقف
56
المستفيدون المباشرون من مصارف الأوقاف
3160
إجمالي المنتجات الوقفية بمنصة ((وقفي))
312
الإنفاق من مصارف الأوقاف
876 مليون ريال
المنصرف ضمن الأوامر الدائمة
81 مليون ريال
الإسهام في المنتجات الوقفية
850.000 ريال
متوسط قيمة المشروعات سنويا
23 مليون ريال
المشاريع
39
إسهام الشركاء والإسهام المجتمعي
2.8 مليار ريال
المستفيدون من المحفظة التنموية لخدمة ضيوف الرحمن
290 مليون مسلم حول العالم

MENAFN02092024000089011017ID1108628666

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث