1042 استفسارا و2800 تقييم لجرائم غسل الأموال

(MENAFN
- Al Watan)
تلقت الهيئة العامة للأوقاف في 2023 نحو 1042 طلبا واستفسارا من جهات مختصة تتعلق بحالات اشتباه بجرائم غسل الأموال، وتمت معالجة 34.75% منها، وبلغ عدد حالات الإفصاح عن البيانات والقوائم المالية للأوقاف 1318 وقفا بـ64.90%، بينما سجلت عمليات معالجة طلبات تسجيل الأوقاف 4 عمليات بـ52%، في وقت سجل فيه تقييم مخاطر الأوقاف بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2800 تقييم، وبلغ عدد الأوقاف الصادر لها رقم وطني موحد 5711 وقفا بـ53.4%، وسجل الفحص الرقابي على الأوقاف، للتأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، 767 فحصا بـ107.80%.
الأوقاف المجهولة
ضمن خطتها للحصر والكشف عن الأوقاف المجهولة، أنشأت الهيئة مشروعا متخصصا عبر إعداد آليات للتعرف على الأوقاف المجهولة بطرق جديدة، بالإضافة للإبلاغ. وتتضمن تلك الآليات الكتابة لوزارة العدل بإحاطة الهيئة بكل ما يصل إليها عن أوقاف مجهولة، مما أسهم في جمع أكثر من 120 ألف بيان عن الأوقاف واردة من وزارتي العدل والطاقة وشركة المياه، وغيرها من الجهات الحكومية.
جهات معتمدة
أطلقت الهيئة العامة للأوقاف خدمة تسجيل بيانات النظار والراغبين في أعمال النظارة، لبناء قاعدة بيانات وفقا لما تضمنته لائحة تنظيم أعمال النظارة، حيث تهدف عملية التسجيل إلى تأهيل النظار، ومن بعدها تصدر لهم التراخيص، حيث تم إصدار الموافقة على تسجيل أكثر من 91 ناظر وقف. كما نفذت الهيئة حملة توعوية حول لائحة تنظيم أعمال النظارة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تؤهل النظار عبر مركز الريادة الوقفي بالتعاون مع جهات التدريب المعتمدة. وقد عززت الهيئة بيئة العمل في قطاع الأوقاف، ونجحت في بدء العمل، والوصول لمرحلة متقدمة في بناء نظام ((CHECK))، لتوفير بيئة عمل متكاملة يسهل استخدامها في عمليات الإشراف والرقابة ومكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالعمل الوقفي، وتقديم التقارير الدقيقة باحترافية وشفافية.
بلاغات وشكاوى معالجة
ضد النظار ومن يتولى أعمال إدارة الأوقاف
731
الدراسات والاستشارات القضائية
201
مباشرة بلاغات عن أوقاف مجهولة
309
طلبات خدمة التداخل لمصلحة الوقف
56
المستفيدون المباشرون من مصارف الأوقاف
3160
إجمالي المنتجات الوقفية بمنصة ((وقفي))
312
الإنفاق من مصارف الأوقاف
876 مليون ريال
المنصرف ضمن الأوامر الدائمة
81 مليون ريال
الإسهام في المنتجات الوقفية
850.000 ريال
متوسط قيمة المشروعات سنويا
23 مليون ريال
المشاريع
39
إسهام الشركاء والإسهام المجتمعي
2.8 مليار ريال
المستفيدون من المحفظة التنموية لخدمة ضيوف الرحمن
290 مليون مسلم حول العالم
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