رشا شربتجي تنافس في رمضان بـ ((مطبخ المدينة))

(MENAFN
- Al-Anbaa)
دمشق - هدى العبود
تعيد المخرجة السورية رشا شربتجي من جديد الشراكة مع الكاتب علي وجيه، للعام الثاني على التوالي، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «مطبخ المدينة» ليكون جاهزا للعرض في شهر رمضان المقبل.
«الأنباء» التقت الناقد محمد حبوس، فقال: المخرجة رشا التي تعودت أن تحصد أعمالها أضواء الفضائيات تعرف كيف تختار الكتاب والنجوم الذين يقفون أمام كاميراتها ليكونوا «تريند» لأعمالها، وخير شاهد ودليل على دقتها بأعمالها إخراجها لمسلسلات نالت «تريند» ولم تكن هناك من أعمال منافسة بها، مثل «كسر عضم، ولاد بديعة، حارة القبة- بأجزائه الثلاثة»، وعرف عن شربتجي أنها تختار أبطال مسلسلاتها بدقة وتبحث عن نجوم شباك تذاكر بامتياز مثل الفنان عباس النوري، سلافة معمار، نادين تحسين بك، شاهدناهم بمسلسل «حارة القبة»، واليوم اختارت عباس النوري للبطولة مع سلافة معمار، عبدالمنعم عمايري، سامر إسماعيل، قيس الشيخ نجيب، وآخرون يتم الاتفاق معهم.
يذكر أن مسلسل «مطبخ المدينة»، قصة وسيناريو وحوار علي وجيه، وشارك في التأليف سيف رضا حامد، إنتاج شركة «بينالنس».
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