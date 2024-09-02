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رشا شربتجي تنافس في رمضان بـ ((مطبخ المدينة))

9/2/2024 11:51:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دمشق - هدى العبود
تعيد المخرجة السورية رشا شربتجي من جديد الشراكة مع الكاتب علي وجيه، للعام الثاني على التوالي، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «مطبخ المدينة» ليكون جاهزا للعرض في شهر رمضان المقبل.
«الأنباء» التقت الناقد محمد حبوس، فقال: المخرجة رشا التي تعودت أن تحصد أعمالها أضواء الفضائيات تعرف كيف تختار الكتاب والنجوم الذين يقفون أمام كاميراتها ليكونوا «تريند» لأعمالها، وخير شاهد ودليل على دقتها بأعمالها إخراجها لمسلسلات نالت «تريند» ولم تكن هناك من أعمال منافسة بها، مثل «كسر عضم، ولاد بديعة، حارة القبة- بأجزائه الثلاثة»، وعرف عن شربتجي أنها تختار أبطال مسلسلاتها بدقة وتبحث عن نجوم شباك تذاكر بامتياز مثل الفنان عباس النوري، سلافة معمار، نادين تحسين بك، شاهدناهم بمسلسل «حارة القبة»، واليوم اختارت عباس النوري للبطولة مع سلافة معمار، عبدالمنعم عمايري، سامر إسماعيل، قيس الشيخ نجيب، وآخرون يتم الاتفاق معهم.
يذكر أن مسلسل «مطبخ المدينة»، قصة وسيناريو وحوار علي وجيه، وشارك في التأليف سيف رضا حامد، إنتاج شركة «بينالنس».

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