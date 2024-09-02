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عرضان إضافيان لـ ((فيكم طرب؟ سكر زيادة)) مع ((ميامي))

9/2/2024 11:51:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
أعلنت شركة «الجابرية الحرة» للإنتاج الفني عن قرارها بتمديد عرض فرقة ميامي «فيكم طرب؟ سكر زيادة» ليومين إضافيين في 22 و23 الجاري، تلبية لرغبة الجمهور.
وفي هذا الصدد، قال المنتج التنفيذي والشريك المؤسس لـ «الجابرية الحرة» علي النصف: متحمسون للغاية لتمديد عرض هذا العام الذي سيكون أضخم وأكثر متعة من العام الماضي، ونتطلع لأن تكون تجربة فنية لا تنسى نتخطى بها توقعات الجمهور وتضفي طاقة متجددة على المسرح، لافتا إلى أن العرض من إخراج مريم الخترش وجاسم القامس اللذين يقودان فريقا كبيرا من الفنانين والفنيين من الكويت والخارج.
وأضاف النصف: جمهور «ميامي» هم الدافع الأكبر وراء حرص «الجابرية الحرة» على تقديم أضخم وأفضل عرض على الإطلاق، مبينا أن دعم الجمهور وحماسهم لتجربة «فيكم طرب؟ سكر زيادة» لهذا العام كان السبب لإضافة عرضين إضافيين حتى يستمتع اكبر قدر من الناس بحفل ساحر وفريد من نوعه.
بدورها أكدت مريم الخترش أن عرض هذا العام نقلة كبيرة عن عرض العام الماضي، قائلة: نسعى إلى تعزيز التناغم الاستثنائي بين «ميامي» والجمهور من خلال عرض وديكور وتصاميم غامرة تجعل الحضور في وسط الاستعراض، مستدركة: يعمل الفريق على خلق عوالم ساحرة لكل أغنية لنتجاوز العرض التقليدي ونأخذ الحضور في عالم «ميامي» المليء بالمفاجآت والإبداع والإلهام.
من جانبه، قال جاسم القامس: في العام الماضي تعرفنا على «ميامي» وبداياتها ورحلتها، وهذه المرة سنعرض قصصا جديدة تماما حول الفرقة مع تسليط الضوء على كل من واكب مشوارها وعمل معهم وأثر أو تأثر بهم، مضيفا: العرض هذا العام مختلف كليا بتصميم وأغان وعروض بصرية جديدة واستعراض أضخم وتصاميم رائعة، ليلتقي الجمهور و«ميامي» في تجربة أشبه بالحلم، كما تصاحب هذا العرض أغنيات جديدة للفرقة، بالإضافة إلى الكلاسيكيات التي ستتضمن متعة أكبر للحضور.

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