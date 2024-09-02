عرضان إضافيان لـ ((فيكم طرب؟ سكر زيادة)) مع ((ميامي))

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالحميد الخطيب
أعلنت شركة «الجابرية الحرة» للإنتاج الفني عن قرارها بتمديد عرض فرقة ميامي «فيكم طرب؟ سكر زيادة» ليومين إضافيين في 22 و23 الجاري، تلبية لرغبة الجمهور.
وفي هذا الصدد، قال المنتج التنفيذي والشريك المؤسس لـ «الجابرية الحرة» علي النصف: متحمسون للغاية لتمديد عرض هذا العام الذي سيكون أضخم وأكثر متعة من العام الماضي، ونتطلع لأن تكون تجربة فنية لا تنسى نتخطى بها توقعات الجمهور وتضفي طاقة متجددة على المسرح، لافتا إلى أن العرض من إخراج مريم الخترش وجاسم القامس اللذين يقودان فريقا كبيرا من الفنانين والفنيين من الكويت والخارج.
وأضاف النصف: جمهور «ميامي» هم الدافع الأكبر وراء حرص «الجابرية الحرة» على تقديم أضخم وأفضل عرض على الإطلاق، مبينا أن دعم الجمهور وحماسهم لتجربة «فيكم طرب؟ سكر زيادة» لهذا العام كان السبب لإضافة عرضين إضافيين حتى يستمتع اكبر قدر من الناس بحفل ساحر وفريد من نوعه.
بدورها أكدت مريم الخترش أن عرض هذا العام نقلة كبيرة عن عرض العام الماضي، قائلة: نسعى إلى تعزيز التناغم الاستثنائي بين «ميامي» والجمهور من خلال عرض وديكور وتصاميم غامرة تجعل الحضور في وسط الاستعراض، مستدركة: يعمل الفريق على خلق عوالم ساحرة لكل أغنية لنتجاوز العرض التقليدي ونأخذ الحضور في عالم «ميامي» المليء بالمفاجآت والإبداع والإلهام.
من جانبه، قال جاسم القامس: في العام الماضي تعرفنا على «ميامي» وبداياتها ورحلتها، وهذه المرة سنعرض قصصا جديدة تماما حول الفرقة مع تسليط الضوء على كل من واكب مشوارها وعمل معهم وأثر أو تأثر بهم، مضيفا: العرض هذا العام مختلف كليا بتصميم وأغان وعروض بصرية جديدة واستعراض أضخم وتصاميم رائعة، ليلتقي الجمهور و«ميامي» في تجربة أشبه بالحلم، كما تصاحب هذا العرض أغنيات جديدة للفرقة، بالإضافة إلى الكلاسيكيات التي ستتضمن متعة أكبر للحضور.
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