البصمة والترقيات

‎تعمل الحكومة بجد واجتهاد من أجل ضبط العمل في وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها وجعل الموظفين يلتزمون بأوقات الدوام ويحققون الإنتاجية المطلوبة، وفي سبيل تحقيق ذلك اتخذت الحكومة خلال الفترة الأخيرة عدة إجراءات منها فرض بصمة التواجد الإلكترونية أو ما يسمى بالبصمة الثالثة وتعميمها على جميع الجهات لتكون رادعا للموظفين المتسيبين الذين يغادرون أماكن عملهم أثناء أوقات الدوام الرسمية دون حسيب أو رقيب.

‎وفي الواقع أن نظام البصمة الثالثة الذي حيز التنفيذ في الكويت منذ أيام لا يزال يثير جدلا واسعا بين المواطنين بين القبول والرفض والتحفظ، فمن يقبلون ويؤيدون هذا النظام يرون أنه سيصلح منظومة العمل وسيسهم في ضبط أوقات دوام الموظفين وتحقيق العدالة بينهم من خلال إلزام الجميع بالحضور وتأدية واجبات العمل على أكمل وجه في حين يقول الرافضون والمعارضون إن البصمة الثالثة لن تكون هي الحل الأمثل لإلزام الموظفين بالتواجد في مقار أعمالهم وأن كل ما قدمه النظام الجديد حتى الآن التسبب في ازدحام لافت وغير معهود أمام أجهزة البصمات وكذلك ضياع الوقت وتعطيل العمل من خلال انتظارهم لأخذ البصمة وكذلك فإن النظام الجديد لم يحل مشكلة تحايل بعض الموظفين، حيث لايزالون يذهبون لأخذ البصمة ثم ينصرفون من دون الالتزام بالدوام التام والبقاء في مقر العمل مما يجعل البصمة الثالثة أيضا بلا فائدة.

‎أما المتحفظون على تطبيق نظام البصمة الثالثة فيطالبون بالتريث وعدم التسرع في الحكم على نجاحها أو فشلها خصوصا وأن ديوان الخدمة المدينة يتابع تطبيق البصمة الثالثة ومنح كل جهة المسؤولية عن إثباتها لموظفيها وفق مواعيد الحضور والانصراف بما يضمن إثبات وجود الموظف 3 مرات باليوم وأنه ستتم مراجعة الكشوفات خلال رواتب شهر سبتمبر الجاري وسيكون في البداية هناك تنبيه على الموظفين غير الملتزمين قبل أن يتعرضوا للخصم مستقبلا إذا تبين عدم التزامهم والذي سيظهر وفق آلية ربط البصمة لكل جهة مع ديوان الخدمة المدنية.

‎وفي كل الأحوال يتوقع أن تقوم الجهات المسؤولة بتقييم نظام البصمة الثالثة ومدى تحقيق هدفه المتمثل في تقليل تسرب الموظفين ومنع الخروج من العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية وزيادة الإنتاجية فإن لم يتحقق هذا الهدف فلا عيب أو ضرر من إعادة النظر في هذا النظام وإصلاح العيوب والسلبيات وإن دعت الحاجة يمكن الغاؤها نهائيا والبحث عن حل أفضل لمثل هذه الحالات من الموظفين المتسيبين ومنها إعطاء المسؤول المباشر صلاحيات لاتخاذ الإجراءات بحق الموظف الذي يعتمد على البصمة ويتجاهل أعماله المكلف بها أو يتعمد إثبات الحضور والخروج من أماكن العمل من دون إذن.

‎وإذا كان هناك اختلاف على نظام البصمة الثالثة فإن هناك مشروعا آخر أعلن عنه ديوان الخدمة المدنية لو تم تطبيقه على أرض الواقع فسيلقى ترحيبا كبيرا وهو يتعلق بعمل لجنة ملف إلكتروني خاص لكل موظف يهدف إلى حفظ وتجميع وتسجيل وتوثيق جميع المهام والأعمال التي يكلف ويتولى تنفيذها مثل المعاملات والمراسلات والاجتماعات والبيانات في نظام داخلي ينفذه الموظف بنفسه حفاظا على جهده طوال فترة عمله ويضمن للمتميزين أولوية الحصول على الترقيات والمزايا المالية والدورات التدريبية والوظائف الإشرافية.. نأمل أن توفق الحكومة في تحقيق أهدافها وخططها التي تصب في صالح تطوير وتقدم وتنمية بلادنا الحبيبة الكويت.. والله الموفق والمستعان.





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