إجراءات حاسمة.. من أجل الوطن

MENAFN - Al-Anbaa) من الأمور التي تستحق الإشادة والتقدير لحكومتنا الرشيدة، استمرارها الدائم والدؤوب في الكشف عن مكامن الخلل، والإسراع في إصلاحها بحزمة من القرارات والقوانين والإجراءات العلمية والعملية، وذلك في سياق ما تتطلبه مجريات الأمور، خصوصا ونحن في عصر تتسارع وتيرته بين يوم وآخر.

ومن تلك الإجراءات التي اتخذتها حكومتنا في هذا المجال ضبط الدوامات بما يتناسب مع الكفاءة والجودة، وإعطاء كل ذي حق حقه، وتطبيق القوانين والعقوبات على المتقاعسين، بل كشفهم من خلال تلك الإجراءات المتخذة.حقيقة.. نحن مع حكومتنا في كل ما تتخذه من تحركات تسعى من خلالها إلى تطوير العمل، وحل المشكلات العالقة، وتقديم خدمات متميزة للمراجعين، وتقليص الدورات المستندية من خلال استخدام الوسائل الحديثة، إضافة إلى محاولة حل مشكلة طوابير المواطنين الذين ينتظرون فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.إننا ننظر إلى تلك الإجراءات والتحركات الرسمية بمزيد من التقدير والشكر، حيث إن ذلك سيعود بالفائدة على الوطن والمواطنين، وسيعجل بحل الكثير من العقبات التي تواجه المواطن سواء كان موظفا أو مراجعا في جهة حكومية ما، من خلال تسهيل الإجراءات، والقضاء على الروتين القاتل، وتذليل العقبات، وهذا ما نلمسه، ونتمنى استمراره على طول الخط.كما أننا نشيد كذلك بالإجراءات الرسمية التي كشفت لنا الوجه المظلم للفساد، خصوصا المخدرات، التي تدمر الشباب، وعلى هذا الأساس، فإن القانون في هذه الحالة يطبق على الكبير والصغير، لأن الموضوع يتعلق بمستقبل البلد، لذا فقد تم القبض على بعض الشبكات التي تخصصت في الترويج لهذه الآفة، مما أدخل في قلوبنا الطمأنينة على أبنائنا، لأن هناك عيونا يقظة ساهرة على مصلحة الوطن والمواطنين.والمطلوب منا جميعا أن نتكاتف، ونتحمل مسؤولياتنا كاملة تجاه وطننا، من خلال العمل الجاد وعدم السكوت عن أي متجاوز أو متهاون في عمله، كي تظل الكويت كما نريدها زهرة الخليج.فما نلمسه أن هناك إجراءات حاسمة تحمي الوطن من الذين لا ضمير لديهم، ولا انتماء، وما يهمهم فقط مصالحهم، بغض النظر عن المصلحة العامة.اللهم احفظ الكويت وأميرها وولي عهدها الأمين وشعبها، وكل من يقيم على أرضها الطيبة من كل مكروه.